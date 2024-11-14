وكيل تعليم الجيزة: التقييمات يجب أن تكون بالدرجات وليس بالنظر (صور)

قامت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمدارس إداراتي جنوب الجيزة والعمرانية التعليمية، بجولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة للإدارتين.

وشملت الجولة التفقدية مدارس (أمير الشعراء الرسمية لغات، ومدرسة الأهرام الإعدادية بنين، ومدرسة وجيه بغدادي الثانوية بنات) التابعة لإدارة جنوب الجيزة، ومدارس (الأحلام الابتدائية، وعمر مكرم الإعدادية بنين) التابعة لإدارة العمرانية.

وخلال الجولة، حرصت وكيل المديرية على تفقد الفصول الدراسية وفصول رياض الأطفال، والتأكد من سير العملية التعليمية بشكل سليم.

التأكيد على الالتزام بالتعليمات

وشددت وكيل المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية، والتي تتضمن التأكد من نظافة الفصول، دورات المياه، والفناء المدرسي، وضرورة أن تكون التقييمات بالدرجات وليس بالنظر، ومتابعة كراسات التقييم بشكل دوري، وتفعيل الإشراف اليومي من خلال مراجعة سجلات التكليفات وشئون الطلاب.

كما شددت على ضرورة وجود فاصل زمني بين دخول وخروج الطلاب من الفصول، مع مراعاة كافة عوامل السلامة، والالتزام بعدد 50 طالبًا كحد أقصى في الفصل الواحد.