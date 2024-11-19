الأزهر يعلن حاجته لـ 12498 معلمًا بالحصة، أعرف شروط وموعد التقديم

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لـ (12498) معلم للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.



ودعا الأزهر من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات الموضحة التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في موعد غايته خمسة عشر يومًا اعتبارا من يوم السبت الموافق 23/11/2024م ولن يلتفت الي الطلبات التي ترد بالبريد او بعد الموعد المحدد محددًا به التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية الذي يرغب التقدم اليها والمستندات الأتية:

الأوراق المطلوبة للتعيين في المعاهد الأزهرية

أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

سد العجز بالمعاهد الأزهرية

وكان الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر، اجتمع اليوم مع الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك لبحث آلية الإعلان عن سد العجز بالمعاهد الأزهرية من خلال نظام الأجر (الحصة)، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا على بوابة الأزهر الإلكترونية ومجلة صوت الأزهر، ومواقع التواصل الاجتماعي.



حيث عُقد الاجتماع بديوان عام رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بحضور كل من الشيخ عوض الله الأمير رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وفضيلة الشيخ حميد ابو عريضة رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور ربيع زكي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور أيمن الغنام، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والحسابات، والسادة رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.

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