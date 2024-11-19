النووي الروسي.. يستعد!

استخدام الأسلحة النووية من الدول العظمي يخضع لإجراءات صارمة.. حتى لو كانت مرنة حتى لا يتأخر استخدامها عند التعرض للخطر! وقبل ذلك هناك استراتيجية لاستخدامها وليس الأمر متروكا لهوى الرؤساء!



في روسيا.. وهي طبقا للتقديرات.. أكبر بلد يمتلك رؤوسًا نووية في العالم.. تعدلت استراتيجية استخدام هذا السلاح ليكون ضد دول غير نووية لكن تدعمها دولة أخرى نووية! لكن شريطة أن تقوم الدولة غير النووية بالاعتداء على الداخل الروسي!



ماذا يعني ذلك؟! أول ما يعنيه أن روسيا حتى اللحظة تعتبر أن أراضيها هي حدودها التقليدية وليس أي أراضٍ إضافية ضمتها من أوكرانيا.. الثاني أن روسيا تهدد صراحة الولايات المتحدة لأنها ستضرب أوكرانيا بالنووي إذا استخدمت أسلحة أمريكية للعدوان علي الداخل الروسي!

وثالثها: استخدام النووي ضد أي عدوان علي روسيا البيضاء.. التي تقول أن بولندا ودول أخري بحلف الناتو تهدد اراضيها منذ فترة!



بالإعلان عن استراتيجية استخدام النووي يصبح العدوان على روسيا البيضاء إشعالا فوريا لحرب عالمية.. لأن بولندا وما حولها أعضاء في حلف الناتو وبالتالي سيرد الحلف.. لكن ماذا عن أوكرانيا التي ليست عضوا في الناتو؟! هل ستكون ضحية للاستجابة للتحريض الغربي؟!



هل انشغال العالم بغزة ولبنان وقمم العشرين والمناخ وقبلها البريكس يشوش على غليان الموقف بين روسيا وأوكرانيا؟! هل يمكن أن تصحو على حرب نووية؟! أو على الأقل ضربة نووية بأي درجة؟ تكتيكية أو كاسحة وكبيرة؟!

عند الأيام المقبلة وحدها.. الإجابة!

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