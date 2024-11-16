السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

النصر للسيارات.. ماذا لو؟!

بعيدا عن الكوميديا في مشهد عمرو أديب وهو يسخر في حلقة من حلقاته من صناعة السيارات في مصر، وأنها كانت تجميع، لا يزيد المكون المصري فيها على 45٪،  وتكتمل الكوميديا عندما دارت الأيام ويحتفي عمرو أديب نفسه.. هو ذات نفسه شخصيا.. قبل مدة بإنتاج المحمول المصري سيكو بمكونات مصرية بنسبة 45 ٪ أيضا!

 
نقول: بعيدا عن كل ذلك وبمناسبة استعادة النصر للسيارات وعودتها للعمل والإنتاج نسأل: ماذا لو استمرت تجربة الشركة كاملة منذ إنتاجها عام 1960 إلي اليوم؟! ماذا لو جري التراكم في الخبرة وفي التوسعات وفي الأرباح منذ 1960 إلي اليوم؟! ماذا لو لم تتعرض لهجوم كاسح من السيارات الأجنبية بدون حماية لها بعد الانفتاح الذي جري عام 1974؟! 

ماذا لو لم يتم إهمال الشركة ويتقلص عدد عمالها من 12 ألف عامل ومهندس إلي أقل من مائتي عامل؟! ماذا لو توسعنا في الصناعات التكاملية مع السيارات مثل إطارات وبطاريات نسر؟!

 
كثيرون لا يعرفون أننا كنا نسبق كوريا الجنوبية في الستينيات حتي أن رئيسها "بارك هي" اطلع علي التجربة المصرية عام 1962 بمناسبة مرور عشر سنوات علي ثورة يوليو لنقل ما جري في نصر.. ثم حدث التراجع في السبعينيات!

 
لا تقول ذلك بكاء علي اللبن الذي ألقي علي الأرض عمدا وإهمالا.. إنما نقوله للاستفادة من التجربة.. والخبرة بما جري. تفريط في صناعة مهمة تشكل في ذاتها معيارا للتقدم من أنظمة وحكومات سابقة.. وتشويه إجرامي قامت بالدور الإعلامي به جماعة الإخوان المجرمين.. التي شوهت كل شيء في أكبر عملية نصب تاريخي علي المصريين!

 

لغة الدم

لا تتركوا مباراة واحدة للعدو!


الخلاصة:  مبروك عودة الشركة.. المعركة مع الجماعة مستمرة!
خلاصة الخلاصة: علي الشعب حماية ثروته وممتلكاته.. علي الشعب القضاء التام علي الجماعة.. وإلي حين ذلك عليه استخراج أكاذيبها.. من وعيه ومن عقله الباطن!

النصر للسيارات جماعة الإخوان بطاريات نسر اكاذيب جماعة الاخوان تشغيل شركة النصر للسيارات الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

فعلتها سلوى محمد علي!

الكرامة في الاتوبيس الأخضر وبلاغ لحماية المستهلك!

ادعموا فلسطين ولبنان بتعزية إسبانيا!

البرلمان العربي ودعم الجالية العربية بهولندا!

قتيل في الفصل!

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب منسوب للداخلية عن قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

بايموشن العفريت، بيراميدز يرد على اعتذار لاعب الأهلي للجمهور بسبب عيد ميلاد مروان حمدي

منوعات

المزيد

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads