أهلا ملك الفوتوغرافيا بالقاهرة!

تتذكرون ملك الشوكولاته الذي زار القاهرة في فيلم سر طاقية الإخفاء، قام بدوره الفنان جورج يوردانيدس وسعي بطله عبد المنعم ابراهيم -عصفور- لإجراء حوار معه؟! مصر اليوم تستقبل ملك آخر.. ملك اللقطات الفوتوغرافية..

الرجل الذي قدم للعالم ماركات ومنتجات وأعمال مجلات دولية من عينة روبرتو كافالي، شانيل، سيروك، دولتشي آند غابانا، إستي لودر، إيترو، فابرجيه، فيراجامو، فورلا، جاب، جي كيو، جوتشي، جيفنشي، هاربرز بازار، هوجو بوس، إيجواتيمي، لانكوم، لوي، ماكالان، ماسيمو دوتي، مرسيدس بنز، مايكل كورس، ميسوني، أوشيرلي وڤي v في مصر الآن، دون دعوة من أي مؤسسة اللهم إلا من تعاونه مع الإعلامية المصرية المرموقة قصواء الخلالي؟!



هل تصدقون أن المصور الرسمي لماركات ومنتجات ومجلات فائقة الشهرة مثل مرسيدس بنز، مايكل كورس، ميسوني، أوشيرلي، رالف لورين، ريفلون، ستيفانيل، سانت جون، ستيوارت ويتزمان، شيسيدو، شنغهاي تانغ، سونيا ريكيل، تود، تروساردي فالنتينو، فانيتي فير، فورد فيرساتشي، VMAN..

وفوج بنسخاتها الأمريكية، البرازيلية، البريطانية، الصينية، ولطبعاتها باللغات الهولندية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والروسية والإسبانية، نقول المصور الرسمي لكل ذلك موجود في مصر الآن دون استقبال -حتي الآن- من أي شركة أو ماركة مصرية كبري أو أندية أو شخصيات عامة اللهم إلا كما قلنا من الاعلامية قصواء الخلالي؟!



القصة باختصار أن المصور العالمي ماريو تيستينو الأمريكي اللاتيني ابن البيرو المولود في العام 1954، والذي اختار أن يبدأ عامه الواحد والسبعين من مصر مسجلا بكاميرته الحياة والحضارة في بلادنا واختار قصواء الخلالي كتعبير أصيل عن شعبنا وهويته وتنوعه!



الفنان الذي تحول من دراسة الكهنوت إلي الاقتصاد، وترك الاقتصاد إلي التصوير، وتجول بين مجتمعات عديدة باحثا عن هويته الفنية.. من البيرو إلي البرازيل ومنهما إلي لندن ليكتشف نفسه في عالم التصوير، ولينقل تفاصيل عوالم عديدة من ماركات ومحلات عالمية ورجال أعمال إلي الدنيا كلها..

وبالضرورة يتابع الملايين في كل أنحاء العالم أعماله، نقول فنان بهذا المستوي وبهذه المكانة يستحق احتفاء رسميا من وزارة السياحة.. فالرجل يتابعه الملايين في كافة عتبات العالم، وتقديره لبلادنا يستحق التقدير.. وتقدير فنه وشهرته والملايين ممن يتابعونه مهم كذلك..

تيستينو -بالمناسبة- حاصد لجوائز عالمية وتكريمات عديدة منها في قارته أمريكا اللاتينية، حصل على وسام الصليب الأكبر وكذلك وسام الاستحقاق للخدمة المتميزة في بلده بيرو عام 2010، وميدالية تيرادينتيس في البرازيل قبلها عام 2007.

وفي لندن نال زمالة الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي التي تمنح للأشخاص المتميزين في فنون التصوير الفوتوغرافي، كما منحته جي كيو جائزة الإلهام.. وفي صناعة الأزياء والترفيه حصل على جائزة والبول لخدمات الصناعة الفاخرة في 2009عام وجائزة Rodeo Drive Walk of Style قبلها في عام 2005 وجائزة النمط البريطاني!

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