تصفيات كأس العالم، أستراليا تتقدم على البحرين بهدف في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، تقدم منتخب أستراليا على نظيره البحرين بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم بقارة آسيا.

خطف منتخب أستراليا هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق كوسيني ينجي الذي استغل تمريرة بينية ليسدد في شباك المنتخب البحرين.

بعدها حاول منتخب البحرين العودة إلى المباراة وسيطر على مجريات الأمور إلا أنه فشل في إحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الاول بتقدم أستراليا بهدف نظيف.

تشكيل البحرين أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب البحرين تشكيل مواجهة أستراليا في تصفيات كأس العالم والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: أمين بن عدي، حمد الشمسان، سيد ضياء.

خط الوسط: سيد باقر، عباس العصفور، علي حرم، محمد مرهون.

خط الهجوم: إبراهيم الختال، كميل الأسود، علي مدن.

فيما ضم تشكيل منتخب أستراليا ضد البحرين كلا من:

حراسة المرمى: ماثيو رايان.

خط الدفاع: هاري سويتير، توم روجيك، لويس ميلر، كاميرون بورغيس، عزيز بيهيتش.

خط الوسط: أنتوني كاسيرس، هايدن ماثيوز، جاكسون إيفريان.

خط الهجوم: رايلي ماكرجي،كوسيني ينجي،كريج جودين.

تعد المباراة هامة للغاية في تصفيات كأس العالم، خصوصًا في ظل صراع التنافس على المراكز المؤهلة، حيث يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع السعودية وإندونيسيا، والفوز في مباراة اليوم يدفعه للانفراد بالمركز الثاني خلف منتخب اليابان المتصدر.

فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الخامس برصيد 5 نقاط، والفوز يرفع رصيده إلى 8 نقاط ليقتنص المركز الثاني منفردا.

وكان الفريقان تواجها في الجولة الأولى من المنافسات، حيث نجح منتخب البحرين في تحقيق الفوز 1-0 خارج ملعبه. ولم يحقق منتخب البحرين أي انتصار بعدها حيث خسر مباراتين، وخرج بنتيجة التعادل في مباراتين.

السعودية تخسر أمام إندونيسيا بهدفين نظيفين

وضمن نفس المجموعة، خسر منتخب السعودية أمام نظيره منتخب إندونيسيا، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب «جيلورا بونج كارلو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة 3 بالمرحلة الثالثة من مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

سجل هدف منتخب إندونيسيا اللاعب مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 57.

تشكيل السعودية أمام إندونيسيا

تشكيل إندونيسيا أمام السعودية

مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

الجدير بالذكر أنه سيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه فقط إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 القادم في الدول المذكورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا