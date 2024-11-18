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خارج الحدود

بين تأكيد ونفي وتحذير، حقائق غائبة حول نقل مكتب حماس من قطر إلى تركيا

أردوغان ومشعل، فيتو
أردوغان ومشعل، فيتو

نقل مكتب حماس إلى تركيا، عنوان ظل يتردد خلال الساعات الماضية بين نفى وتأكيد، على لسان مصادر مجهولة وفق ما نقلت عدة وكالات عالمية.

 

نقل مكتب حماس من قطر إلى تركيا

وبعد ساعات التخبط حول مدى صحة ما أشيع بشأن نقل مكتب حماس من قطر إلى تركيا، أكد مصدر من الحركة، مساء الإثنين، أن الحديث عن نقل مكتب الحركة إلى تركيا غير صحيح.

وأضاف المصدر لموقع "العربية" السعودي، أنه ما من أحد فرض على أي طرف إغلاق مكاتب حماس في قطر.

وكانت ترددت أنباء حول نقل مكتب حماس من قطر إلى تركيا على نطاق واسع منذ الساعات الأولى لفجر اليوم، ونفي مصدر تركي لوكالة "رويترز" صحة هذه الأنباء.

وأضاف المصدر وفق "رويترز" أن، أعضاء في حماس يزورون تركيا من وقت إلى آخر، لكن لم يتم نقل مكتب الحركة إلى البلاد.

جاء ذلك بعدما أكدت الدوحة، الأسبوع الماضي، أن كل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن مغادرة أعضاء حركة حماس قطر غير دقيقة.

 

الخارجية الأمريكية تعلق على نقل مكتب حماس لتركيا

في ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، إن الولايات المتحدة ستوضح للحكومة التركية أنه لا يمكن مواصلة العمل كالمعتاد مع حركة حماس، وذلك ردًّا على سؤال حول صحة تقارير تفيد بأن بعض قيادات حماس التي كانت في قطر انتقلت إلى تركيا.

أول تعليق من تركيا بشأن نقل مكتب حماس إلى أراضيها

حماس: جاهزون لوقف إطلاق النار وننتظر من ترامب الضغط على إسرائيل

 

 

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