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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي من لبنان: الأجواء إيجابية وهناك فرصة جدية لوقف إطلاق النار

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، فيتو

 أكد المبعوث الأمريكي، عاموس هوكستين، اليوم الثلاثاء، أنه عقد نقاشات جدية جدا ومثمرة في بيروت.

 

سد الثغرات بشأن التوصل لوقف النار في لبنان

 ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، قال هوكستين، في كلمة مقتضبة بعد انتهاء لقائه مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في عين التينة: "أمامنا فرصة حقيقية لإنهاء الصراع. ونأمل أن نصل إلى حل في الأيام المقبلة".

وتابع: "مستمرون في سد الثغرات بشأن التوصل لوقف النار في لبنان".

ووصف المبعوث الأمريكي اللقاء بأنه "مفيد وجيد جدا".

 

وأضاف: "الأجواء إيجابية والمحادثات كانت بناءة وهناك فرصة جدية لوقف إطلاق النار، وأنا ممتن للنقاش البناء مع الرئيس نبيه بري ولاحقا مع الرئيس نجيب ميقاتي".

 

وقف الحرب في يد لبنان وإسرائيل

 وأشار إلى أن "قرار وقف الحرب في يد  لبنان وإسرائيل، ونأمل اتخاذ إجراءات حاسمة قريبا".

وأنهى هوكستين مؤتمره الصحفي في بيروت دون الإجابة عن أسئلة الصحفيين أو الحديث عن "تقدم إيجابي".

ووصل المبعوث الأمريكي إلى لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، وسط أنباء عن موافقة لبنان وحزب الله على المقترح الأمريكي لوقف النار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

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