الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 من عناصره في استهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أحد المراكز في بلدة الصرفند.

استشهاد جنديين في صفوف الجيش اللبناني

ونعت قيادة الجيش مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٤ جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري:

ويوم الأحد الماضى، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ارتفاع عدد شهداء الجيش منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 36 شهيدا.

 

وأعلن الجيش اللبناني، مساء الأحد، استشهاد جنديين في صفوف قواته على الأقل وإصابة آخر إصابة حرجة جراء غارة إسرائيلية على مركز للجيش في الماري جنوب لبنان.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد الجيش اللبناني في بيان استشهاد عسكريين نتيجة استهداف إسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري.

غارة إسرائيلية على مركز للجيش في الماري جنوب لبنان

من جهتها قالت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" يوم الأحد، إن قوة تابعة لها تعرضت لإطلاق نار في بلدة معركة جنوب لبنان دون تسجيل إصابات.
 

غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

وكثفت قوات الاحتلال غاراتها على مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام الأخيرة لا سيما على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن الطيران الحربي موجات عدة من الغارات على الضاحية واغتال بغارة على منطقة رأس النبع المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف.

 

وتزامن ذلك، مع معارك تدور في قرى الشريط الحدودي لا سيما في بلدة شمع وبنت جبيل وعيناتا، حيث تدور اشتباكات عنيفة ومن مسافة الصفر بين قوات الاحتلال التي تحاول التقدم وعناصر حزب الله.

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان

جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب لبنان

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش اللبناني بلدة الصرفند الصرفند الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء اللبناني العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان

الاحتلال يزعم اغتيال مسئول عسكري بارز في حزب الله

جيش الاحتلال: إطلاق نحو 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ الصباح

ميقاتي: ارتفاع عدد شهداء الجيش اللبناني لـ 36 جنديا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مصرع 4 أفراد وإصابة 7 آخرين في حادث سقوط سيارتين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

هل كان يعاني محمد شوقي من حالة نفسية سيئة قبل الوفاة؟ (فيديو)

حسام حسن: نجحنا في حل مشاكل مراكز قلب الدفاع والظهيرين، وغياب الجماهير بفعل فاعل

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية