الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ميقاتي: ارتفاع عدد شهداء الجيش اللبناني لـ 36 جنديا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ميقاتي، فيتو
ميقاتي، فيتو

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إنه بسقوط شهيدين جديدين للجيش اللبناني اليوم يرتفع عدد شهداء الجيش منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 36 شهيدا.

 

استشهاد جنديين في صفوف الجيش اللبناني

وأعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأحد، استشهاد جنديين في صفوف قواته على الأقل وإصابة آخر إصابة حرجة جراء غارة إسرائيلية على مركز للجيش في الماري جنوب لبنان.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد الجيش اللبناني في بيان استشهاد عسكريين نتيجة استهداف إسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري.

 

غارة إسرائيلية على مركز للجيش في الماري جنوب لبنان

من جهتها قالت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" إن قوة تابعة لها تعرضت لإطلاق نار في بلدة معركة جنوب لبنان دون تسجيل إصابات.


 

غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

وكثفت قوات الاحتلال غاراتها على مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام الأخيرة لا سيما على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن الطيران الحربي موجات عدة من الغارات على الضاحية واغتال بغارة على منطقة رأس النبع المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف.

وتزامن ذلك، مع معارك تدور في قرى الشريط الحدودي لا سيما في بلدة شمع وبنت جبيل وعيناتا، حيث تدور اشتباكات عنيفة ومن مسافة الصفر بين قوات الاحتلال التي تحاول التقدم وعناصر حزب الله.

 

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