نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الأبنية التعليمية والصرف الصحى بقليوب

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مشروعات الصرف الصحى والمدارس الجارى إنشاؤها، وذلك لدفع الأعمال بها وإزالة كافة المعوقات والتأكيد على سرعة الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة، وذلك بحضور حمادة وهدان نائب رئيس المدينة ومسئول هيئة الابنية التعليمية بقليوب.

تفقد أعمال مشروع توسعة وصيانة مدرسة سنديون الإعدادية بالقليوبية



بدأت "نائب المحافظ" جولتها بتفقد أعمال مشروع توسعة وصيانة مدرسة سنديون الإعدادية بنين المقامة على مساحة 1765م2 بتكلفة حوالى 11.5 مليون جنيه وعدد الفصول بها 8 فصول، ومكونة من دور أرضى وعدد 4 دور علوى. وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها حوالى 40 % وسيتم نهو الأعمال بالمدرسة يوم 2/ 8 / 2025.

ثم توجهت "ريان" لتفقد أعمال مشروع توسعة وتعلية مدرسة / طنان الإعدادية الثانوية المقامة على مساحة 5608 م2 بتكلفة حوالى 14.5 مليون جنيه، وعدد الفصول بها 16 فصلا (12 فصل توسعة – عدد 4 فصول تعلية).

ويشمل التوسع دور أرضى 4 دور علوى. حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال بها حوالى 40 % وسيتم نهو الاعمال بالمدرسة يوم 3/ 8 / 2025.

كما توجهت "ريان" لتفقد أعمال مشروع الإحلال الجزئى والصيانة بمدرسة / ميت حلفا الاعدادية المقامة على مساحة 1567 م2 بتكلفة حوالى 8.5 مليون جنيه، وعدد الفصول بها 11 فصلا، ومكونة من دور أرضى وعدد 3 دور علوى. حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها حوالى 40 % وسيتم نهو الأعمال بالمدرسة يوم 15/ 2 / 2025.

اختتمت "ريان " جولتها فى مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بتفقد مشروع الإحلال الجزئى والصيانة بمدرسة ميت حلفا الإبتدائية المقامة على مساحة 4369 م2 بتكلفة حوالى 20.3 مليون جنيه وعدد الفصول بها 15 فصل، ومكونة من دور أرضى وعدد 4 دور علوى. حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها حوالى 40 % وسيتم نهو الأعمال بالمدرسة يوم 1/ 8 / 2025.

ووجهت مسئول هيئة الأبنية التعليمية بالعرض الدوري على سيادتها بموقف المدارس الجاري انشائها بنطاق قليوب والمعوقات التى تواجهه استكمال المشروعات للعمل على تذليلها فورًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور حمادة وهدان نائب رئيس مدينة قليوب والمهندس محمود سليمان رئيس قطاع الابنية التعليمية فرع قليوب.

استكملت "نائبة المحافظ " جولتها بتفقد مشروع الصرف الصحى بسنديون (المحطة الرئيسية – المحطة الفرعية) بطاقة تصميمية وبتكلفة إجمالية حوالى 212 مليون جنيه، وسيتم نهو المشروع فى ٣٠ /٣ / ٢٠٢٥ ، حيث بلغت نسبة التنفيذ فى المحطة الرئيسية حوالى 95% مدنى و80% كهروميكانيك وخط الطرد 6.5 كم بقطر 630 مم. بينما تبلغ الشبكات التى تصب على المحطة الفرعية 45 كم وتم الانتهاء من 40 كم

اختتمت " ريان" جولتها بتفقد مشروع محطة الصرف الصحى بقرية حلابة بطاقة تصميمة 10 آلاف م3/ يوم مرحلة أولى ويخدم قرى (سنديون - حلابة - كفر السبيل) وبتكلفة إجمالية حوالى 125 مليون جنية، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٩٥% مدنى و٧٧% كهروميكانيك ، وسيتم نهو المشروع فى ٣٠ /٣ / ٢٠٢٥ بالإضافة إلى أنه سيتم البدء التشغيلي للمحطة فور دخول المياه من قرية سنديون.

تأتى هذه الجولة فى إطار الجولات الميدانية التى تقوم بها نائبة المحافظ للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، وذلك لدفع الأعمال ورفع نسب التنفيذ، فضلا عن إزالة كافة المعوقات التى تواجه المشروعات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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