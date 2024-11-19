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رياضة

تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول وعائق وحيد أمام إدارة الريدز

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي، في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي، وأحقيته في التوقيع لأي ناد من يناير المقبل.

وكشف بول جويس الصحفي الإنجليزي الموثوق والمقرّب من نادي ليفربول، في مقال عبر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: أن أول ما يفكر فيه محمد صلاح هو البقاء مع ليفربول، ولا يرغب في الرحيل، مؤكدا أن النجم المصري يسعى للاستمرار، حيث وجد استقرارًا لعائلته في شمال غرب إنجلترا.

وأضاف: "لا يمكن أن يكون توقيت محمد صلاح أفضل من هذا، فهو لا يزال طموحًا كما كان دائمًا، ويحتل ليفربول معه صدارة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، “محمد صلاح يستمتع بالثناء والإشادة من المشجعين، ووجد أن سلوت شخص ممتاز للتعامل معه”.

وتابع الصحفي الإنجليزي الشهير أن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول يتوقف على أمر وحيد هو حصوله على عقد مرضي من النادي.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول أمام ساوثهامبتون الأحد المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، حيث لم يتم استدعاء النجم المصري لمنتخب الفراعنة في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

 

كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

فيما فجرت صحيفة “تايمز” البريطانية، مفاجأة بشأن محمد صلاح نجم ليفربول مع مدربه السابق الألماني يورجن كلوب.

وكشف بول جويس الصحفي الإنجليزي الموثوق، أن يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول، قد رغب في التعاقد مع البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الحالي بدلًا من تجديد عقد محمد صلاح منذ عامين.

وسبق للمدرب الألماني يورجن كلوب وأن تولى القيادة الفنية لفريق ليفربول لمدة 9 سنوات من 2015 حتى عام 2024.

وأكدت الصحيفة أنه عندما كان الوصول إلى اتفاق مع محمد صلاح، لتجديد عقده شيئًا غير مرجح قبل عامين، ناقش يورجن كلوب تعويضه بضم أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الحالي، حينما كان يلعب أنتوني لفريق أياكس أمسترادم الهولندي، وكان أحد أبرز المواهب المتواجدة في القارة الأوروبية.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد تعاقد مع البرازيلي أنتوني في صيف 2023، قادمًا من فريق أياكس أمسترادم في صفقة بلغت 100 مليون يورو، ومنذ انضمامه شارك أنتوني في 87 مباراة بجميع المسابقات وأحرز 12 هدفًا وقام بصناعة 5 أهداف.

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