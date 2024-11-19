مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

فجرت صحيفة “تايمز” البريطانية، مفاجأة بشأن محمد صلاح نجم ليفربول مع مدربه السابق الألماني يورجن كلوب.

وكشف بول جويس الصحفي الإنجليزي الموثوق بصحيفة ذا تايمز، أن يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول، قد رغب في التعاقد مع البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الحالي بدلًا من تجديد عقد محمد صلاح منذ عامين.

وسبق للمدرب الألماني يورجن كلوب وأن تولى القيادة الفنية لفريق ليفربول لمدة 9 سنوات من 2015 حتى عام 2024.

وأكدت الصحيفة أنه عندما كان الوصول إلى اتفاق مع محمد صلاح، لتجديد عقده شيئًا غير مرجح قبل عامين، ناقش يورجن كلوب تعويضه بضم أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الحالي، حينما كان يلعب أنتوني لفريق أياكس أمسترادم الهولندي، وكان أحد أبرز المواهب المتواجدة في القارة الأوروبية.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد تعاقد مع البرازيلي أنتوني في صيف 2023، قادمًا من فريق أياكس أمسترادم في صفقة بلغت 100 مليون يورو، ومنذ انضمامه شارك أنتوني في 87 مباراة بجميع المسابقات وأحرز 12 هدفًا وقام بصناعة 5 أهداف.

محمد صلاح يكشف سر نجاح في أوروبا

من ناحية أخرى، تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته بمعرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في الإمارات، عن بداياته في أوروبا، وكيف أصبح واحدا من أفضل اللاعبين في أوروبا خلال السنوات الماضية.

وقال محمد صلاح على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب: “عندما انتقلت إلى بازل السويسري بدأت أنظر إلى اللاعب الأوروبي وما يفعله كلاعب كرة قدم محترف”.

وأضاف: “تدريجيا بدأت أفهم هما بيعملوا كده ليه ولماذا هم ناجحين بعد ما رأيتهم يذهبون للتدريب مبكرا ويقومون بالاستشفاء جيدا ثم يتدربون ثم يذهبون إلى صالة الجيم”.

وواصل: “أصبحت أرغب أن أكون ناجحا مثل اللاعب الأوروبي وليس هذا فقط قلت لنفسي أنا أريد أن أكون أفضل منهم”.

وأتم: “أردت أن أكون أفضل منهم لرغبتي أن يروا لاعبا ناجحا من الوطن العربي ويقلدونه”.

محمد صلاح عن مرموش: لاعب مميز لا تقارنوه بي واتركوه يعيش تجربته

وتحدث محمد صلاح عن المستوى المميز الذي يقدمه زميله في المنتخب عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال محمد صلاح على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب: “لا يوجد عدد كبير من اللاعبين العرب احترفوا في أوروبا وعافروا مثل ما فعل ويفعل عمر مرموش”.

وأضاف: “مرموش صاحب إمكانيات مميزة جدا ولاعب مهم لفريقه ومع المنتخب الوطني أيضا”.

وواصل: “أريد فقط أن يبتعد عن فكرة المقارنات، بمعنى الناس تبطل تقارنه بيا إنه هو صلاح الجديد وهيعمل اللي عمله وأحسن وهكذا”.

وقال: “أنتم هكذا لا تساعدون عمر مرموش بل تضعونه تحت ضغط طول الوقت، لأنه لا يصح مقارنته بلاعب نجح بشكل كبير في السنين الماضية وهو لسه بيبدأ حياته”.

وأتم: “اتركوا عمر مرموش يعيش تجربته ويتبسط بيها ويعمل حاجة مختلفة عني في اتجاهه هو”.

محمد صلاح يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

واستضافت الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب محمد صلاح فى لقاء جماهيري، يروي فيه رحلته فى الوصول للعالمية، ويكشف علاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.

كما تحدث صلاح عن مسيرته الكروية، فى ندوة استثنائية تجمع بين روح الرياضة وشغف المعرفة، حيث شارك الحضور جوانب من حياته، بدءًا من بداياته وصولًا إلى النجومية العالمية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلمها.

وكشف صلاح أيضا عن الكتب التي ألهمته وأثرت فى تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب.

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