الجريدة الرسمية تنشر تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم253، الصادر في 14 نوفمبر 2024، قرار محافظة القاهرة رقم 7116 لسنة 2024، بشأن تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة البيضاء.



ونصت المادة الأولى لـ قرار محافظ القاهرة على تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة البيضاء لتصبح كالتالى: (10٫5) جنيه لفتح العداد ويشمل (1) كيلو متر. جنيهان لكل (1) كيلو متر. (23) جنيهًا سعة الانتظار وتزداد بواقع (11٫5) جنيه لكل ساعة إضافية.



وجاء القرار بعد بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2986 لسنة 2009 بشأن مشروع الإخراج التدريجى لسيارات التاكسى القديم من الخدمة وإحلالها لسيارات جديدة وتحديد تعريفة الركوب؛ وقرار محافظ القاهرة رقم 9149 لسنة 2014 بشأن تعريفة ركوب سيارات الأجرة البيضاء.