محافظة الشرقية يُشارك في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر البورصة

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر البورصة للتنمية والمُقام بالتعاون بين المحافظة والبورصة المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وذلك في حضور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس الغرفة التجارية وأجهزة المدن الجديدة بمحافظة الشرقية.

المحافظة شريكا فاعلا في تحقيق رؤية التنمية المستدامة

ألقى محافظ الشرقية كلمة رحب فيها بزيارة رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للمحافظة، مؤكدًا أن تلك الزيارة تمثل فرصة مميزة لتعزيز أطر التعاون المشترك ودعم الجهود الوطنية في مجال التنمية والإستثمار حيث تمثل المحافظة بيئة خصبة للاستثمار، لما تزخر به من فرص واسعة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

وأضاف المحافظ أن محافظة الشرقية، بمواردها وإمكاناتها، تسعى دائمًا إلى أن تكون شريكًا فاعلًا في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، قائلًا ندرك تمامًا الدور الحيوي الذي تلعبه البورصة المصرية كمنصة اقتصادية رائدة تدعم النمو، وتعزز فرص الإستثمار، وتسهم في دفع عجلة التنمية.

دور البورصة المصرية فى النهوض بالاقتصاد

وأعرب محافظ الشرقية عن تطلعه أن تكون هذه الزيارة محطة لتبادل الرؤى والأفكار، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تفتح آفاقًا جديدة من التعاون المثمر، بما يخدم تطلعاتنا المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

بينما أوضح أحمد الشيخ دور البورصة المصرية في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتدعيم الكيانات الاقتصادية وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف الفئات، مشيرًا إلى أن الطرح في البورصة يسهم في حماية الشركات، ويوفر الحوكمة اللازمة لتحقيق التقدم والنمو المستدام، داعيًا أصحاب الشركات والمشروعات الطموحة للإنضمام إلى البورصة من أجل تأمين استمرارية مشروعاتهم وتطويرها ودعم الاقتصاد الوطني.

توفير فرص متنوعة للأفراد والشركات

وأضاف رئيس البورصة المصرية أن الأسواق المالية توفر فرصًا متنوعة للأفراد والشركات لزيادة مصادر التمويل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي الإستثماري وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة، خاصةً لدى فئة الشباب، بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وليس مجرد مضاربة.

نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات

وأكد رئيس البورصة المصرية حرص إدارة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعات عن مبادئ البورصة والاستثمار وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، كما أشاد باستراتيجية العمل التي تتبناها جامعة الزقازيق لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.

وقدم رئيس البورصة المصرية عرضًا تفصيليًّا حول مزايا القيد في البورصة، سواء للأفراد أم الشركات، وأهمية تنويع مصادر التمويل للشركات الطموحة، مؤكدًا أن الشركات الناجحة ستستفيد من البورصة فى زيادة الفرصة لتوفير التمويل واستثمار أكبر حجم من الاستثمارات.

الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق

وفى كلمته أعرب الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته بعقد المؤتمر وتوقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتمكين الطلاب من المعرفة المالية، من خلال البرامج التعليمية والتدريبية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تدرك أهمية نشر ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي الوطني، منوهًا بأن الجامعة ستواصل دعمها لتوفير بيئة تعليمية تُشجع على الابتكار المالي.

توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والبورصة

شهدت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق ويمثلها الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والبورصة المصرية ويمثلها الأستاذ أحمد الشيخ وذلك لنشر الثقافة المالية بين الطلاب، وتقديم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم في بيئة مالية آمنة، وكذا تطوير فهم الطلاب لمبادئ الاستثمار بما يسهم في إعداد جيل جديد من الشباب المتطلع للنجاح الاقتصادي.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم فتح باب النقاش أمام الحضور لطرح الأسئلة والإستفسارات المتعلقة بكيفية طرح الأسهم في البورصة المصرية ومبادئ الاستثمار في البورصة المصرية وقد أجاب رئيس البورصة على استفسارات الحضور، موضحا الخطوات الأساسية لعملية الطرح، بدءًا من شروط القيد في البورصة، وصولًا إلى كيفية إعداد الشركات لعمليات الطرح، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين.

الالتزام بالضوابط والمعايير

كما أوضح رئيس البورصة المصرية أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضمن نجاح الطرح وتحقيق الأهداف المرجوة من الانضمام إلى سوق المال، مشيرًا إلى الدور الحيوي للبورصة في دعم الشركات وزيادة مصادر تمويلها بما يعزز من استمراريتها ونموها.

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