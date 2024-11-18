صديق القارئ الفقير، قصة "العم سمير" أشهر بائع كتب مستعملة في طنطا

في زاوية هادئة من شارع محب في مدينة طنطا في محافظة الغربية، يقف سمير أقدم بائع كتب على الأرصفة، والذي قضى أكثر من ثلاثين عامًا في بيع الكتب ومستلزمات الطلاب الجامعيين.

لم يكن اختيار العم "سمير" لهذا العمل هروبًا من واقع صعب، بل كان عشقا" للقراءة، وبحثًا دؤوبًا عن الرزق الحلال وسط أجواء الحياة العصرية التي لم تمنحه فرصة للحصول على وظيفة ثابتة.

في حديثه مع "ڤيتو"، يروي العم سمير كيف بدأ في بيع الكتب على هذا الرصيف منذ عام 1994، بعدما شعر بحاجته إلى مصدر دخل ثابت يساعده على إعالة نفسه وأسرته.

ويقول وهو ينظم كتبه بعناية على الرصيف: "كان كل ما أملكه هو الرغبة في العمل بجد وشرف ،ووجدت في بيع الكتب وسيلة لتوفير لقمة العيش وتحقيق الذات في نفس الوقت".

يتنقل بين الكتب الجامعية والعلمية، حيث يعرف كل زبون يأتي إليه بما يحتاجه وينصحهم بما هو أفضل لهم.

ويعترف أن أصعب اللحظات هي تلك التي تشهد عزوفًا عن شراء الكتب، ولكن الحافز الذي يدفعه للاستمرار هو إيمانه بأهمية العلم والتعليم في بناء الأجيال القادمة.

وبالرغم من تحديات العمل على الرصيف، يثني العم سمير على الدعم الذي تلقاه من بعض المارة الذين اعتادوا على شراء الكتب منه سنويًا، كما يعبر عن فخره بكونه جزءًا من ثقافة التعليم في المدينة ويعتبر نفسه حلقة وصل بين المعرفة والطلاب.

أهمية الكتب في خدمة المجتمع

ويؤكد:"أدرك تمامًا أنني أقدم خدمة مهمة للمجتمع وأن مهنة بيع الكتب ليست مجرد تجارة بل رسالة" يقول سمير بابتسامة معتادة على وجهه والتي لم تفارقها رغم سنوات العمل الطويلة تحت أشعة الشمس.

رغم أن الظروف الاقتصادية قد صعبت من عمله في بعض الأحيان فإن عم سمير مازال يواصل بيع الكتب على الرصيف متأملًا في أن تفتح له الأيام أبوابًا جديدة قد تعينه على تحسين ظروفه.

في عالم سريع التغير، يظل العم سمير نموذجًا للصبر والإصرار باحثًا عن الرزق الحلال في عالم الكتب والتعليم ساعيًا دومًا لتحقيق حلمه في خدمة الأجيال القادمة عبر رصيف شارع محب في قلب طنطا.

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