الكشف على 345 حالة في قافلة جامعة بنها لأمراض العيون بمعهد الخصوص الأزهري

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على استمرارية إطلاق القوافل المتكاملة لخدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في التخصصات المختلفة، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي يستهدف استفادة المواطنين من جميع الخدمات المقدمة.

جامعة بنها تنظم قافلة طبية

فى نفس السياق، نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بمعهد الخصوص الأزهري (ابتدائي – إعدادي)، والتي جاءت بالتنسيق مع الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وبالتعاون مع الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي إجمالي 345 حالة، وعمل 28 نظارات طبية بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

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