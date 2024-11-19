الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

درة تخطف الأضواء بمهرجان القاهرة السينمائي

الفنانة درة في مهرجان
الفنانة درة في مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

 حرصت الفنانة درة على حضور ماستر كلاس المخرج السينمائي دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقامة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

 ولفتت  درة عدسات المصورين إليها بإطلالتها البسيطة خلال محاضرة دانيس تانوفيتش بمهرجان القاهرة السينمائي الدولى بدورته الـ 45.

وتُعد هذه المحاضرة التي يديرها صانع الأفلام مروان عمارة فرصة فريدة للجمهور للتعرف على العالم السينمائي شديد الثراء لصانع أفلام حائز على جائزة الأوسكار دانيس تانوفيتش، يناقش فيها بتفاصيل قيمة رؤيته حول مسيرته المهنية التي يشهد لها كل مشاهد وصانع في مجال السينما.

 

درة في مهرجان القاهرة السينمائي

 وليست هذه المرة الأولى التي تخطفت فيها درة الأضواء خلال هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تألقت بإطلالة ساحرة أثناء عرض فيلمها الأول كمخرجة ومنتجة، "وين صرنا" الفيلم الذي يعرض ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية"، يسرد قصة إنسانية لشابة فلسطينية تدعى نادين، تسلط الضوء على التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال.

 

والذي وصفته بأنه تجربة مميزة وشخصية، وأكدت أنه يعكس قصصًا إنسانية عميقة، مقدمة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني. كما نالت إطلالتها الأنيقة واللمسات الفنية لعملها إشادة واسعة من الحضور والنقاد، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وجذابة  في الندوة الخاصة برئيس لجنة التحكيم للمهرجان المخرج دانيس. 

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