إصابة 3 جنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 5 صواريخ من لبنان على منطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل.

كما أعلن عن إصابة 3 جنود إسرائيليين جنوب لبنان ونقلهم إلى مستشفى صفد.

ونشرت وسائل إعلام عبرية ومدونون إسرائيليون مقاطع فيديو وثقت الدمار الكبير الذي خلفته صواريخ حزب الله اللبناني في عملية استهداف تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الإثنين، بأن قصفًا صاروخيًّا استهدف تل أبيب الكبرى بينها منطقة قرب مجمع تجاري شرق تل أبيب، في حين أكدت مصادر طبية وقوع بعض الإصابات إحداها خطيرة.

وقالت المصادر ذاتها إنه سمع دوي 4 انفجارات في تل أبيب الكبرى، بينما قال الإسعاف الإسرائيلي إن 5 أشخاص أصيبوا أحدهم بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي لتل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن التيار الكهربائي انقطع عن بعض المناطق في تل أبيب.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن دفاعاته اعترضت صاروخًا اخترق المجال الجوي من لبنان ورصدت سقوط جسم يرجح أنه ناتج عن شظايا الاعتراض.

من جهتها أكدت "القناة 12" أن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسقط في بني براك شرق تل أبيب، موضحة أن الجيش رصد إطلاق 170 صاروخًا من لبنان نحو إسرائيل أمس.

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