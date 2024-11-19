لبنان وحزب الله يوافقان على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار.. هوكستين في بيروت لاستئناف المفاوضات.. وشكوك حول التزام إسرائيل بالاتفاق

أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، نقلا عن مسئول لبناني كبير بأن لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقدما بعض التعليقات على مضمونه.

المقترح الأكثر جدية لوقف إطلاق النار

ووصف المسؤول اللبناني الجهود المرتبطة بالمقترح بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال.

وحذر دبلوماسي مطلع على المحادثات من أن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية، وقد تعوق هذه التفاصيل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال مسؤول أمريكي إنه من المقرر أن يصل المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء لاستئناف المفاوضات.

دور القوات العربية في لبنان

وبحسب، رويترز، أشار النائب اللبناني، وائل أبو فاعور، إلى أن هناك شكوكًا بأن يُكمل الجانب الإسرائيلي المضي قدما نحو الاتفاق.

وكشف في حديثه عبر شاشة الـ LBCI اللبنانية: "في المقترح اللبناني الأخير هناك اقتراح لقوات عربية للمراقبة، و(هي من) الأردن أو مصر ولكن المرجع هو الجيش اللبناني".

وأكد أبو فاعور على وجود "احتقانات في بعض المناطق على خلفيات اجتماعية أو سياسية أو نتيجة عملية النزوح، كما أن هناك انقساما في البلد، وأن مهام الجيش اللبناني اليوم كبيرة بحماية الاستقرار الداخلي".

وتشن إسرائيل هجومًا على حزب الله بعد نحو عام تبادلا فيه إطلاق النار عبر الحدود، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة.

وهدف إسرائيل المعلن هو تفكيك قدرات حزب الله، للسماح بعودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين أخلوا الشمال، بسبب الصواريخ التي يطلقها حزب الله تضامنًا مع حركة حماس الفلسطينية.

وتقول قوى عالمية إن أي وقف لإطلاق النار في لبنان يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى حربًا بين حزب الله وإسرائيل عام 2006.

وينص القرار على أن ينقل حزب الله الأسلحة والمقاتلين إلى شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل.

في هذه الأثناء، دعت دول مجموعة العشرين إلى وقف إطلاق النار في كل لبنان وغزة.

بيان مشترك في ختام قمة العشرين

وقالت دول المجموعة، في بيان مشترك صدر أمس الإثنين في ختام قمة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "نحن متحدون في دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة وفي لبنان بما يمكن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم، على جانبي الخط الأزرق" الذي يقوم مقام خط الحدود بين إسرائيل ولبنان.

حزب الله يبادل إسرائيل القصف

أعلن حزب الله اللبناني، فجر الثلاثاء، عن "إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450، في أجواء بلدة الطيبة (جنوبي لبنان)، بصاروخ أرض – جو، وشوهدت تحترق".

وأضاف الحزب، في بيان له، أنه استهدف بلدة كريات شمونة الإسرائيلية بالصواريخ.

وكان خمسة إسرائيليين قد أصيبوا، بعد اعتراض وسقوط شظايا صاروخ- أطلق من لبنان- في شارع رئيسي في إحدى ضواحي تل أبيب، وفق ما أفاد جهاز الإسعاف وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن عدة في وسط إسرائيل، تحذيرا من هجوم جوي، وفق الجيش.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه اعترض مقذوفًا أطلق من لبنان".

وأكد أنه نتيجة عملية الاعتراض سقط جزء من الصاروخ على الأرض بمنطقة "رمات غان"، وأسفر عن إصابات وأضرار. "وما زال التحقيق مفتوحًا في الحادث".

وكان متحدث باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي أفاد بمقتل امرأة، بعد سقوط صاروخ في بلدة "شفاعمرو" في شمال إسرائيل.

قتلى في غارات على بيروت

كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، أمس، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة وعشرين آخرين بجروح، في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت محيط حسينية الزهراء في منطقة زقاق البلاط وسط بيروت.

وتعد الغارة على زقاق البلاط هي الثانية خلال أربع وعشرين ساعة التي تستهدف منطقة في العاصمة اللبنانية، وذلك بعد قصف طال منطقة مار الياس التجارية، الأحد الماضي، أسفر عن شهيدين و13 جريحًا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

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