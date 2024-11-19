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رياضة

انطلاق مباراة السعودية وإندونيسيا وسط أمطار غزيرة (فيديو)

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

انطلقت مباراة منتخب السعودية أمام نظيره الإندونيسي على  ملعب «جيلورا بونج كارلو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة 3 بالمرحلة الثالثة من مباريات تصفيات كأس العالم 2026، وسط هطول أمطار غزيرة.

 

تشكيل السعودية أمام اندونيسيا 

تشكيل إندونيسيا أمام السعودية 

 

مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

ويأمل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز والظفر بـ 3 نقاط بسبب صعوبة المجموعة وقوة منافسيه، ليضمن تأهله إلى مونديال 2026.

ويدخل الأخضر اللقاء بعد عودته من مباراة استراليا والتعادل بنقطة ليعزز حظوظه في التأهل المباشر إلى المونديال، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني والصين صاحبة المركز الرابع.

وتمثل مباراة إندونيسيا منعطفا هاما للغاية بالنسبة للمنتخب السعودي الذي ستتبقى له بعد مواجهة الثلاثاء، 4 مباريات بينها 2 على ملعبه أمام الصين وأستراليا ومثلهما خارج السعودية أمام اليابان والبحرين.

ويعني الفوز على إندونيسيا في مباراة الثلاثاء تعزيز حظوظ الأخضر في التأهل المباشر إلى كأس العالم دون الحاجة لخوض ملحق آسيوي، حيث سيحتاج حينها للفوز في 3 من مبارياته الأربع المتبقية بشرط أن يكون بينها مباراته أمام أستراليا في الجولة الأخيرة.

في المقابل، فإن المنتخب الإندونيسي الذي تلقى هزيمة ثقيلة على ملعبه الخميس الماضي أمام اليابان في الجولة الخامسة، يبحث عن استعادة التوازن وتحقيق أول فوز له في التصفيات بعد 3 تعادلات وهزيمتين ليقبع في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

الجدير بالذكر أنه سيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه فقط إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 القادم في الدول المذكورة.

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