أيمن عبد العزيز: حزين على عدم الاهتمام بمباريات منتخب مصر

عبر أيمن عبد العزيز المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى الحالى ومدرب منتخب مصر السابق عن حزنه الشديد بسبب عدم الاهتمام الإعلامى بمعسكر الفراعنة الحالى ومواجهة موراتيانيا المقبلة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى ظل الحديث الدائم عن الأندية فقط.

وأوضح أيمن عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر يسير بخطى ثابتة وصحيحة بنسبة 100 % الاستعانة بلاعبين من المنتخب الأولمبي السابق أمر جيد للغاية لتحديد الدماء وهذه الخطة تم وضعها من الجهاز الفنى للفراعنة السابق بقيادة البرتغالى روى فيتوريا.

وأضاف أيمن عبد العزيز: عمر مرموش لاعب يمتلك إمكانيات عالية ويتميز بالسرعة أثناء التدريبات والمباريات بسبب اللعب فى الدورى الألمانى حيث قمت بمتابعته الأمر خلال مران منتخب مصر ".

وأشار أيمن عبد العزيز إلى أن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر السابق تعرض للظلم، حيث يعمل بشكل جيد رغم النتائج السلبية فى بطولة الأمم الأفريقية لكن الأرقام التى منحها الاتحاد الأفريقى وضعتنا ضمن أفضل 3 فرق بدورى المجموعات ولا يوجد منتخب ضعيف بقارة افريقيا حاليا.

وتابع أيمن عبد العزيز:" السوشيال ميديا سبب تراجع اهتمام الجمهور بحضور مباريات منتخب مصر الفترة الأخيرة حيث التوجه فقط بلقاءات الأندية فقط".

وأختتم أيمن عبد العزيز حديثه قائلا: "قمت ببناء فريق جديد للإنتاج الحربى وهدفنا هذا الموسم الصعود إلى دوري المحترفين الموسم المقبل ثم العودة إلى الدورى الممتاز".