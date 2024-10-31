محمد ثروت ينتهي من تصوير فيلم سكر 2، وهذا موعد عرضه

انتهي الفنان محمد ثروت من تصوير فيلمه الجديد سكر 2، الذي يشارك في بطولته مع الفنانة ماجدة زكي.

تفاصيل فيلم سكر

واستغرق تصوير العمل ما يقرب من ثلاثة أشهر وتم التصوير في عدد من الديكورات بين مدينة الإنتاج الإعلامي وشوارع السادس من أكتوبر.

العمل يشارك في بطولته كل من معتز هشام، حلا الترك، ريهام الشنواني، وياسمينا العبد، مع عدد من الأطفال والشباب، وضيوف الشرف أشرف زكي وعباس أبو الحسن وإسلام إبراهيم.