قائد فرقة TXT يخرج عن صمته حول فضائح شركة HYPE

قامت فرقة الكيبوب TXT بكسر صمتها بشأن الجدل الدائر حول الوثائق الداخلية المسربة لشركة HYBE الكورية، والتي وضعتهم بموقف الصعب، قبل إصدار ألبومهم الجديد بعد بضع ساعات من الآن يوم الأثنين الموافق 4 نوفمبر بتوقيت كوريا.

أقامت الفرقة - التي تتألف من الأعضاء Soobin وYeonjun وBeomgyu وTaehyun وHuening Kai - مؤتمرًا صحفيًا عقد صباح اليوم الأحد 3 نوفمبر في KSPO DOME في سيول، وذلك للإعلان ومناقشة تفاصيل ألبومهم القادم مع الصحافة.

وكانت HYBE مؤخرًا محور انتقادات عامة عديدة بسبب وثائق داخلية مسربة تم تداولها عبر الإنترنت، كشفت عن ملاحظات حول فرق الكيبوب المختلفة من وكالات أخرى، وأشارت هذه الوثائق إلى الفنانين مثل RIIZE وaespa وStray Kids وNCT DREAM وBLACKPINK بعبارات مسيئة وشائعات تهدف إلى تشويه سمعة هؤلاء النجوم، حول مظهرهم وسنهم، وكذلك العديد من التعليقات التي تعد إساءات جنسية، وأثارت الوثائق جدلًا شديدًا وقلبت العديد من مستخدمي الإنترنت ضد الشركة.

تصريحات قائد فرقة TXT حول فضيحة HYPE

في المؤتمر الصحفي، قال سوبين قائد الفرقة TXT : شعرت بثقل هذه القضايا أثناء استعدادها للعودة والجولة الموسيقية الجارية، وعندما سُئل عن ذلك، أكد على مدى تركيز المجموعة على العمل الجاد من أجل ألبومها الجديد دون الإلتفات لما يجري حولهم.

فقال سوبين: “لقد كنا في جولة لأكثر من نصف عام منذ مايو، وخلال ذلك الوقت، كنا أيضًا مشغولين جدًا بالتحضير لألبومنا الجديد، لأكون صادقًا، ظللنا نركز على ألبومنا الجديد واستعدادات الحفل بغض النظر عن الظروف المحيطة.”

واستمر في التأكيد للمعجبين أن فرقة TXT ملتزمة تمامًا بعرض أفضل ما لديها، بغض النظر عن البيئة الصعبة، كما طلب سوبين دعم المعجبين خلال هذه الأوقات العصيبة التي لا يمكن إنكارها للفنانين تحت الشركة المثيرة للجدل.

من المقرر إصدار الألبوم المصغر السابع بعنوان The Name Chapter: SANCTUARY، في 4 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساءً على جميع منصات البث الموسيقي الرئيسية، مما يمثل عودة مهمة وسط الفضيحة الداخلية المستمرة في HYBE.