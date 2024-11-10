البيت الأزرق يطالب بسحب لقب “الشركة الرائدة” من HYPE للترفيه

تجاوزت عريضة البيت الأزرق التي تطالب بإزالة لقب شركة HYBE Labels “الشركة الرائدة في مجال الترفيه” التي حددتها وزارة العمل والتوظيف في كوريا الجنوبية 50000 توقيع، في 9 نوفمبر بتوقيت كوريا الجنوبية، والذي يعني أن العريضة قد استوفت العدد المطلوب من التوقيعات لتمريرها كبند للتقييم، وسيتم التعامل مع هذه القضية من قبل لجنة البيئة والعمل في الجمعية الوطنية.

"شركة رائدة ومكان عمل"

كل عام، تحدد وزارة العمل والتوظيف 100 شركة باعتبارها "شركة رائدة ومكان عمل" تمثل كل صناعة عمل في كوريا الجنوبية، وهذا العام، تم تضمين كل من HYBE Labels وشركة الويفيرس في القائمة.

ومع ذلك، بعد ظهور عضوة NewJeans هاني في تدقيق الجمعية الوطنية الذي عقد في 15 أكتوبر بتوقيت كوريا الجنوبية، حيث أدلت المغنية بشهادتها بشأن وقوع تمييز في مكان العمل في HYBE Labels، اقترح عضو الجمعية بارك هونغ باي مسألة إزالة HYBE من قائمة "الشركات الرائدة" لهذا العام ومع ذلك، وفقًا لعريضة البيت الأزرق، لم تتقدم وزارة العمل والتوظيف بعد بتقييم رسمي.

كما زعمت عريضة البيت الأزرق أن حالة مماثلة لإزالة شركة من قائمة "الشركة الرائدة" حدثت في أبريل 2022، وحثت الجمعية الوطنية على اتخاذ إجراء ضد HYBE.

فضيحة شركة HYPE

تتعرض شركة HYBE للترفيه الكورية حاليًّا لانتقادات شديدة بسبب التقارير الداخلية التي تكشف عن ملاحظات تشهيرية حول فرق الكيبوب، وعلى الرغم من إصرار الشركة على أن التقارير الداخلية التي تحمل عنوان "تقرير صناعة الموسيقى" كانت عبارة عن تعليقات عبر الإنترنت، فقد تم الكشف لاحقًا عن أن بعض المحتوى في التقارير كان في الواقع من كتابة الموظفين.

اعتذار شركة HYPE

وسبق أن أصدر الرئيس التنفيذي لشركة HYBE، لي جاي سانغ بيانًا رسميًّا صباح أمس الأربعاء الموافق 31 أكتوبر، ردًّا على الجدل الأخير وموجة الغضب التي تبعت التدقيق من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.

وجاء البيان كالآتي: "بصفتي الرئيس التنفيذي لشركة HYBE، أقدم اعتذاري الصادق بشأن وثيقة مراقبة HYBE، وبخصوص وثيقة المراقبة الخاصة بنا والتي تم تسليط الضوء عليها خلال مراجعة لجنة الثقافة والرياضة والسياحة في الجمعية الوطنية في 24 أكتوبر، أعتذر بشدة للفنانين وأصحاب المصلحة في الصناعة والمعجبين، تم إنشاء هذه الوثيقة كجزء من عملية لجمع ردود الفعل المختلفة والآراء العامة بأثر رجعي حول اتجاهات وقضايا الصناعة.

وعلى الرغم من أنه كان من المقصود مشاركتها فقط مع عدد محدود من القادة لفهم مشاعر السوق والمعجبين، إلا أن المحتوى كان غير مناسب للغاية. احتوت الوثيقة على تعبيرات استفزازية وصريحة موجهة إلى فناني الكيبوب، وتضمنت آراء وتقييمات شخصية للمؤلف، وتم الحفاظ عليها في شكلٍ مكتوب.