محافظ القاهرة: رفض أي ملف لم يستكمل أوراقه للتصالح

شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، مع تذليل المعوقات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية، مشيرًا إلى أن أى ملف لم يستكمل سيتم رفضه ويمكن لصاحبه التقدم مرة أخرى طبقًا للقانون الحالي.

المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من قيادات المحافظة.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا.

وثمن محافظ القاهرة جهود شرطة المرافق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات البنائية بالعاصمة.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، لافتا إلى أنه تماشيًا مع هذا التوجه تقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق مبادرة أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة.

سوق اليوم الواحد بمدينة نصر

وأضاف محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد الذى أقامته المحافظة بمدينة نصر يوم الجمعة الماضى شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم توفير ٤ قطع أراضي بالمرج، والسلام، و١٥ مايو، والحى العاشر لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد عليها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما سيتم إقامة سوق اليوم الواحد بحي حلوان يوم الجمعة القادم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تبدأ من ٢٠% مقارنة بأسعار السوق.

ولفت إلى أن العاصمة لديها فرصة ذهبية بعد إنشاء العاصمة الإدارية لإعادة تخطيطها، مضيفًا أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة التخطيط العمراني وجارى حاليًا عمل مخطط استراتيجي للعاصمة، لافتًا إلى أن القاهرة لديها خرائط تاريخية سيتم عمل متحف لها.



وأعلن د. إبراهيم صابر خلال أعمال المجلس أنه سيتم عمل مبادرة لتوزيع ١٥٠ ألف بطانية بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

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