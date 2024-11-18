محافظ القاهرة يلتقى بأعضاء جمعية محبي الأشجار

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلى سكان منطقة المعادى.

وتناول اللقاء مناقشة دور المجتمع المدنى فى تنمية وتطوير منطقة المعادى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بهدف الحفاظ على هوية المنطقة باعتبارها إحدى المناطق التراثية، خاصة تكثيف التشجير، ورفع كفاءة الإنارة، وتنظيم الإعلانات، وإزالة المخالفات، والحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى من أجل الحفاظ على التراث والثقافة والبيئة بالمنطقة.



محافظ القاهرة يثمن دور المجتمع المدنى فى تنفيذ الخطط التنموية

وثمن محافظ القاهرة خلال اللقاء دور المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى مشاركة المحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع وإحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على الإرث الحضارى للعاصمة.

شهد اللقاء اللواء طارق بحيرى رئيس حى المعادى، وم. اسماء الحلوجى، وليلى حسين، وم. جمال العجيزى ممثلى جمعية محبى الأشجار بالمعادى.

استراتيجية الحكومة لبناء مدن ذكية

يذكر أن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة كان قد شهد جلسة نقاشية بين عدد من المحافظين والعُمد من بينهم عمدة كواليماني سيتي بموزمبيق أثناء انعقاد المنتدى تلحضرى العالمى بداية الشهر الجارى لمناقشة إيجاد حلول ووضع استراتيجيات يمكن تطبيقها وتعميمها لمواجهة التحديات التى تواجه المدن سواء على المستوى المحلى أو الدولي كما شارك فى المناقشات عبر الفيديوكونفرانس عمدة بريستول السابق، وعمدة أثينا.

وأكد محافظ القاهرة أن الحكومة المصرية اتجهت إلى التوسع الأفقى بدلًا من التوسع الرأسي خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وجاري حاليًا عمل مخطط استراتيجي بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، كما تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من المدن الذكية حول القاهرة مثل العاصمة الإدارية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تعتمد على التكنولوجيا فى توفير المعلومات لاتخاذ القرارات الصحيحة، مشيرًا لوجود مركز لمعلومات شبكات المرافق تنتشر فروعه فى كافة أنحاء القاهرة لتوفير معلومات وخرائط تفصيلية لشبكات المرافق بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق رضا المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء، كما تم تنفيذ مراكز خدمات مجمعة في بعض الاماكن لتنفيذ كافة الخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن تمويل المشروعات القومية بالقاهرة يتم من خلال الحكومة المركزية مع إشراك القطاع الخاص فى التنفيذ، حيث تشارك الشركات الخاصة في تنفيذ المشروعات الكبرى، كما يتم حاليًا تطبيق نموذج التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص فى عزبة الأمل بالهجانة.

وأشار د. إبراهيم صابر أن المحافظة تعمل على تحويل الأماكن الأثرية بالعاصمة إلى متاحف مفتوحة، واستثمارها سياحيًا كما حدث فى القلعة والحسين، مضيفًا أن رؤيته في القاهرة هو العمل على استمرار القاهرة مدينة قديمة حديثة مستدامة.



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