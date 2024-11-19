محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن تعاون كافة أجهزة الدولة أسهم فى النجاح الكبير الذى واكب انعقاد المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة وخروجه بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فعاليات المنتدى أعطى له أهمية كبيرة.



وثمن محافظ القاهرة جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتى ساهمت في إظهار العاصمة بصورة مشرفة.

وأضاف: “ما تم من إنجازات فى العاصمة خلال العشر سنوات الماضية كان موضع ثناء كافة الوفود المشاركة كما طلب العديد من المشاركين فى المنتدى خلال لقاءاتنا بهم التعاون مع المحافظة في فى الاستفادة من خبرة القاهرة فى مجالات التدريب، والتنمية الحضرية، والإدارة المحلية، والطرق، ومراكز شبكات مرافق المعلومات”.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من قيادات المحافظة.



وطالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية وسرعة إنهاء المشروعات لخدمة المواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها، واستطلاع آرائهم فى الخطة الاستثمارية باعتبارهم ممثلين عن المواطنين.



استعدادات مواجهة موسم سقوط الأمطار

وأصدر محافظ القاهرة، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على اللجان المشكلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة ومراجعة جاهزية سيارات الشفط وخطة توزيعها.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة تنفيذ قراره بمنع قطع الأشجار، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدة حدائق بالعاصمة، كما سيتم استغلال حديقة الأندلس ثقافيًا للحفاظ عليها.

وكان محافظ القاهرة التقى بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلي سكان منطقة المعادى.

وتناول اللقاء مناقشة دور المجتمع المدنى فى تنمية وتطوير منطقة المعادى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بهدف الحفاظ على هوية المنطقة باعتبارها إحدى المناطق التراثية، خاصة تكثيف التشجير، ورفع كفاءة الإنارة، وتنظيم الإعلانات، وإزالة المخالفات، والحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى من أجل الحفاظ على التراث والثقافة والبيئة بالمنطقة.



محافظ القاهرة يثمن دور المجتمع المدنى فى تنفيذ الخطط التنموية

وثمن محافظ القاهرة خلال اللقاء دور المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى مشاركة المحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع وإحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على الإرث الحضارى للعاصمة.

شهد اللقاء اللواء طارق بحيرى رئيس حى المعادى، وأسماء الحلوجى، وليلى حسين، وجمال العجيزى ممثلى جمعية محبى الأشجار بالمعادى.

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