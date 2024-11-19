الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيان تحذيري من أمريكا لأنقرة بشأن حماس.. اعرف التفاصيل

علما تركيا وأمريكا،
علما تركيا وأمريكا، فيتو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا ينبغي لأي دولة أن تستقبل مسؤولي حركة "حماس"، بعد تقارير صحفية تفيد بأن جزءا من قيادة الحركة غادر الدوحة إلى تركيا.

أمريكا تحذر أنقرة من التواصل مع حماس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر ردا على سؤال: "لقد بلغتنا في الأيام الأخيرة هذه المعلومات التي تقول إنهم انتقلوا إلى تركيا.. ونود أن نقول للحكومة التركية بوضوح، كما فعلنا مع جميع دول العالم، إنه لم يعد من الممكن التصرف مع حماس وكأن شيئا لم يكن".

وأضاف ميلر: "لا نعتقد أن قادة منظمة إرهابية شريرة يجب أن يعيشوا بشكل مريح في أي مكان"، ناهيك عن دولة عضو في الناتو، داعيا إلى تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

وكانت قطر تستقبل المكتب السياسي لحماس لأكثر من عقد، وقد أقام فيها الرئيس السابق للحركة إسماعيل هنية، الذي اغتيل في 31 يوليو في هجوم إسرائيلي على طهران.

قطر تعلق وساطتها وقف اطلاق النار في غزة

وعلقت قطر مؤخرا وساطتها الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة أنقرة حماس حركة حماس وزارة الخارجية الأمريكية الدوحة تركيا

مواد متعلقة

بين تأكيد ونفي وتحذير، حقائق غائبة حول نقل مكتب حماس من قطر إلى تركيا

بايدن يدعو قادة مجموعة الـ 20 إلى رفع الضغط على حماس لوقف إطلاق النار في غزة

ردا على هجوم أنقرة، تركيا تقصف أهدافا للعمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة

الأكثر قراءة

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

علاء مبارك يوجه رسالة عنيفة لمسئولي الآثار بعد تكسير أحجار الهرم

رئيس النواب يعلق على اعتراضات نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك مصرية

ارتفاع الذرة وانخفاض عباد الشمس، ننشر أسعار الزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حقوق كل لاجئ على أرض مصر وفق القانون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (5 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية