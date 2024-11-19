بيان تحذيري من أمريكا لأنقرة بشأن حماس.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا ينبغي لأي دولة أن تستقبل مسؤولي حركة "حماس"، بعد تقارير صحفية تفيد بأن جزءا من قيادة الحركة غادر الدوحة إلى تركيا.

أمريكا تحذر أنقرة من التواصل مع حماس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر ردا على سؤال: "لقد بلغتنا في الأيام الأخيرة هذه المعلومات التي تقول إنهم انتقلوا إلى تركيا.. ونود أن نقول للحكومة التركية بوضوح، كما فعلنا مع جميع دول العالم، إنه لم يعد من الممكن التصرف مع حماس وكأن شيئا لم يكن".

وأضاف ميلر: "لا نعتقد أن قادة منظمة إرهابية شريرة يجب أن يعيشوا بشكل مريح في أي مكان"، ناهيك عن دولة عضو في الناتو، داعيا إلى تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

وكانت قطر تستقبل المكتب السياسي لحماس لأكثر من عقد، وقد أقام فيها الرئيس السابق للحركة إسماعيل هنية، الذي اغتيل في 31 يوليو في هجوم إسرائيلي على طهران.

قطر تعلق وساطتها وقف اطلاق النار في غزة

وعلقت قطر مؤخرا وساطتها الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.

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