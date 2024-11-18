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إصابة مستشار بـ"قضايا الدولة" وطبيب في حادث سيارة بطريق شبرا بنها الحر

حادث بالقليوبية،
حادث بالقليوبية، فيتو

أصيب شخصان فى حادث ارتطام سيارة ملاكى برصيف طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية قبل البوابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع الحادث بطريق شبرا بنها الحر اتجاه مدينة بنها ما أسفر عن وقوع مصابين.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية إصابة عمرو. م. ع طبيب بشرى، وإصابة محمد. ع. ز مستشار بهيئة قضايا الدولة وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

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