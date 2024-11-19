مذكرة تعاون بين جامعتي بنها ونانجينج للطب الصينى

أعلن الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، قيام الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، باستقبال وفد جامعة نانجينج للطب الصيني في العاصمة بكين، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة بنها الأهلية وجامعة نانجينج للطب الصينى.

مذكرة تعاون بين جامعة بنها الأهلية وجامعة صينية

جاء ذلك على هامش المنتدى الدولي لتطوير جودة التعليم العالي والفنى والمقام فى الصين بحضور الدكتور كريم الدش ممثلا عن جامعة بنها الأهلية.

توقيع مذكرة تعاون بين جامعتي بنها الأهلية ونانجينج للطب الصيني، فيتو

وتناول اللقاء الاتفاق بين الجامعتين على آلية التبادل على مستوى الطلاب والأساتذة بين الجامعتين، كما جرى التباحث حول توسيع دائرة العلاقات بين الجامعتين وتطبيق أفكار جديدة ذات مردود إيجابي على الجامعتين.

تعاون بين جامعة نانجينج للطب الصيني وجامعة بنها الأهلية

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير أن توقيع مذكرة التعاون تأتى ضمن سلسلة من الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الصينية المرموقة بحيث تنعكس أنشطتها على كليات الجامعة والتي بدورها تعمل على صقل مهارات الطلاب والأساتذة من خلال التعاون الدولي المستمر.

يشار إلى أن جامعة نانجينج للطب الصينى هي واحدة من أقدم جامعات الطب الصيني التقليدي التي تأسست في الصين وهي جامعة حكومية برجع تاريخ إنشائها إلى عام ١٩٥٦، وتصنف من أفضل ٥٠٠ جامعة على مستوى العالم طبقا لتصنيف شنغهاي، وتعمل الجامعة الصينية في الطب الصينى التقليدي والعلاج بالإبر الصينية بالإضافة إلى الطب البشرى الغربي أيضا.

وتتميز الجامعة بأنها تمتلك أول مركز للعلاج بالإبر الصينية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وهو من أشهر المراكز الدولية المعتمدة في الصين للتدريب على العلاج بالإبر الصينية.

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