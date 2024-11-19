قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي أنها عملت مع الفنان العالمي والمصور الذي يوصف بـ "الأسطوري" ماريو تيستينو، وسعدت بالعمل معه، مؤكدة أنه أحد صانع النجوم لأشهر العلامات التجارية.



وقالت قصواء الخلالي في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": " سعدت بالعمل مع الفنان العالمي والمصوّر الأسطوري ماريو تيستينو- #Mario_Testino صانع النجوم والنجاحات لأشهر العلامات التِجاريّة، وأحد أهم مصوّري مشاهير السياسة والفن حول العالم، وذلك باختياره لي للمشاركة في أحدث جولاته الإبداعيّة بختام عامه السبعين، كوجه للهويّة المصريّة وتنوّعها الثقافي"

قصواء الخلالي مع المصور العالمي كاريو تيستينو في مصر، فيتو



وأكدت قصواء أن المصور ماريو في جولته "مُلتقِطًا بالإضاءة الطبيعيّة؛ صورًا مُعبّرةً عن جَمَال "مصر" التي كانت وجهة "تيستينو" الأبرز خلال جولته بعد غياب طويل"



كما أكدت قصواء أنها "قد حظيت بالعمل معه وفريقه المُبدِع، وبجلسات تصوير تراثيّةٍ فريدة، ستُعرَض صوري منها؛ ضمن أعماله لموسمه الإبداعي “٢٠٢٥ و٢٠٢٦” في عدد من أكبر المتاحف والمعارض، وسيتم نشرها في عدد من أبرز الإصدارات “التوثيقيّة والثقافيّة والإليكترونيّة” في العالم، وتوزيعها دوليًّا ضمن قائمة أعمال “ماريو تيستينو”"



وتابعت قصواء "كما سعدت بتنفيذ هذا التعاون العالمي عبر شركة “Ajna”، وأتقدّم بالشكر لكلٍّ من؛ “م.دورين توكّل” وفريق عملها التنفيذي، والمنتج الفني الشهير “زكي شريف”، ومجموعة عمل “تيستينو”، كما نُقدّر التعاون مع أحد أهم مُبدعي العالم “ماريو تيستينو #mariotestino “، ونُثمّن اهتمامه بالتوثيق الفنّي الإنساني للهويّة المصرية العظيمة، ومقوّماتها الفذّة، كأيقونةٍ مشهودةٍ للحضارة والإنسانيّة عبر التاريخ."



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