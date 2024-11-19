صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن افتتاح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات الجامعة فى مجال العلوم والبحث العلمى، وذلك بامتلاك الجامعة أحدث وحدة جهاز ميكروسكوب إلكترونى على مستوى جامعات جنوب الصعيد، بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.

رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني الأولي من نوعها علي مستوي جامعات الصعيد

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور حسان النعماني للميكروسكوب الإلكتروني والذي يعد الأحدث والأكثر تقدمًا، ليستخدم في مجال البحث العلمى بالجامعة وخارجها وذلك بالحرم الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور خالد المشنب عميد كلية العلوم والدكتور إسلام الشيخ مدير الوحدة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف النعماني أن الجهاز يتميز بقدرة تكبيريه هائلة، والذي يضمن جودة تقديم الخدمات للجهات البحثية المختلفة كما سيخدم جميع التخصصات العلمية والعملية بجميع الجامعات المصرية، مما يؤدي الي زيادة الأبحاث العلمية المنشورة، ورفع ترتيب ومكانة الجامعة على المستويين المحلي والعالمي، وما يترتب عليه من زيادة للموارد الذاتية للجامعة.

وقال الدكتور خالد المشنب ان الجهاز تابع لوحدة التحاليل الدقيقة بكلية العلوم وحدة ذات طابع خاص، ويتيح تقنية الميكروسكوب الإلكتروني الماسح ذو الانبعاث المجالي تصوير ودراسة وتحليل المواد الجديدة لتطبيقات مختلفه تشمل الفيزيائية والكيميائية والطبية والبيولوجية والهندسية والزراعية، كما يقدم الميكروسكوب الإلكتروني تصوير عالي الدقة لأسطح المواد نانومترية الابعاد وتحليل مكوناتها وعناصرها المختلفة.

و خلال الأفتتاح، استمع رئيس الجامعة لعرض من الدكتور اسلام الشيخ حول استخدامات الجهاز في مجال علوم المواد حيث سيستخدم في فحص وتصوير المواد المختلفة مثل البوليميرات والفايبر واكاسيد الفلزات والشالكوجينيدات ذات الأبعاد النانومترية، دراسة اسطح الجسيمات متناهية الصغر وتفاصيلها المورفولوجية

تحليل العناصر الكيميائية وتحديد تركيبها الكيميائي ونسبها المختلفة داخل المواد وبالنسبة لاستخدامته في مجال علوم الحياة يستخدم في دراسة التركيب الميكروميتري والنانومتري للكائنات الدقيقة( الفطريات –البكتيريا–الحشرات -الخلايا الحية)، وفي مجال التطبيقات الصناعية يستخدم في دراسة وفحص وتصوير المعادن والسبائك وتحديد تركيبها الميكروميتري والنانومتري.

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