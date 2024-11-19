رئيس جامعة سوهاج: فحص طلبات الطعون في انتخابات اتحاد الطلاب اليوم

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه يتم اليوم فحص طلبات الطعون الخاصة بانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك عقب تلقي طلبات الطعون وإعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين والبالغ عددهم 801 مترشح، منهم 494 طالب و307 طالبة من مختلف الكليات، مؤكدًا على أن الانتخابات تسير فى أجواء مستقرة يسودها الهدوء والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، مع الحفاظ على الشفافية والنزاهة لاختيار أفضل العناصر التى تمثل الطلاب تمثيلا حقيقياََ ومعبراََ.

عبدالناصر ياسين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات اليوم فحص كافة الطعون المقدمة

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن اليوم سيتم فحص الطعون، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم غدا الأربعاء، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية الخميس المقبل 21، مضيفًا أن انتخابات الجولة الأولى ستجري يوم 24 نوفمبر الجاري، أما جولة الاعادة ستكون 25 من الشهر نفسه، وسوف ينتهي موسم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الطلاب يوم 28 نوفمبر.

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