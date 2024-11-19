15 صورة ترصد تحسن الأحوال الجوية في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية تحسن ملحوظ للأحوال الجوية وسطوع أشعة الشمس عقب ليلة ممطرة على كافة مناطق المحافظة وهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد.

كاميرا فيتو رصدت تحسنا للأحوال الجوية بالمدينة الساحلية وسط انتشار سيارات الصرف الصحى لكسح مياة الأمطار.

وكان الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة الثلاثاء 19 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الثلاثاء 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات النوة الحالية، مكلفا رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، ورصد أية حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن هناك تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها خاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها. هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه وفقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقد تعرضت المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مشيرا إلى أنه على مدار الساعة قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي حيث تم تصريف كميات كبيرة من مياه الأمطار من مناطق متفرقة بالأحياء منها: شارع 57 متفرع من شارع خالد بن الوليد، وشارع المحمرة سيدي بشر بنطاق حي المنتزة أول، وشارع طوسون، وشارع بورسعيد من مزلقان الأكاديمية بنطاق حي المنتزه ثان، فضلا عن المتابعة اللحظية لسيولة الحركة المرورية بطريق الكورنيش، وجميع الطرق الحيوية بالمحافظة.

وأكد محاقظ الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري. مشددا على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

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