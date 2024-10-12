إزالة 6 حالات تعد على الأراضي بمراكز أسيوط

قال اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة لـ 6 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء بمراكز أسيوط وصدفا وأبوتيج وحي شرق ضمن الجهود المبذولة للتصدي بكل حزم للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون رخصة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.



وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق دائرة المركز حيث قامت الوحدة المحلية لقرية درنكة برئاسة أحمد شحاتة رئيس الوحدة بفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث العلوي بمنطقة شويبس بقرية درنكة.

إزالة فورية لسور بلوك مخالف بقرية درنكة

كما تم إزالة فورية لسور بلوك خلف منطقة شويبس بقرية درنكة على أرض زراعية حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض وأخرى على أرض زراعية بنفس القرية، فضلًا عن تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة ممدوح جبر رئيس المركز لإزالة تعدي على أرض زراعية بحوض العلماء زمام بندر صدفا على مساحة ١٢سهما بمشاركة مدير الإدارة الزراعية بصدفا ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرهم وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

تنفيذ إزالة فورية لحالات تعدي بأبوتيج

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة أحمد ثابت رئيس الحي ومحمد اسماعيل نائب رئيس الحى قد قامت بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور التاسع العلوي بشارع الموازين المتفرع من شارع رياض بنطاق الحي لافتًا إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية مساحة ١٢سهما بنطاق الوحدة المحلية لقرية باقور.

وذلك خلال حملة بإشراف وحضور طلعت بدوي وأشرف طنطاوي نائبي رئيس المركز ومحمد عبد الله رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور وإشراف المهندس علي عيسى مدير الإدارة الزراعية ومسؤول الزراعة والتنظيم بالقرية وباستخدام معدات الحملة بمجلس مدينة أبوتيج مؤكدًا على مواصلة حملات الرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفة البناء بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.

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