تجديد حبس أب وابنه 15 يوما للاتجار في المخدرات بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بـالقليوبية حبس أب وابنه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

ضبط عاطل وابنه للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد قيام عاطل وابنه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، عن قيام أ. خ. 44 عاما، عاطل ومقيم بعزبة رستم، وابنه م. أ. 22 عاما، عاطل، ومقيم بذات العنوان، باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد الشامي، والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة والنقيب عبد الونيس خالد معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهميْن وبحوزتهما، 2 كيلو جرام من الحشيش المخدر، وطبنجة 9 مللى و7 طلقات.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والطبنجة للدفاع عن تجارتهما الآثمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهميْن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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