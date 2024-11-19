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محافظ أسيوط يوجه بسرعة فتح مسقى حوض فريحة لخدمة 30 فدانا (فيديو)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد هندسة ري شرق، فيتو

فاجأ اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، العاملين بهندستي ري مركز وشرق أسيوط والإدارة العامة لتوزيع المياه للوجه القبلي للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والتوجيه بالتوسع في خطة التحول الرقمي تسهيلًا للمواطنين في الحصول على الخدمات وتوفيرًا للوقت والجهد.

 

رافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس أبو العيون عرفات مدير عام ري أسيوط، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

 

فتح مسقى ترعة بهيج حوض فريحة لخدمة 30 فدان زراعة

 

وحرص المحافظ – خلال الزيارة – على تفقد هندسة ري مركز أسيوط بقيادة المهندس محمد أسامة مهندس ري مركز أسيوط حيث تفقد قسم التراخيص والعقود والمخالفات والمكتب الفني كما التقى بعض المواطنين المترددين واستمع إلى مشاكلهم وشكواهم ووجه بالاستجابة السريعة لطلباتهم ومنها سرعة فتح مسقى ترعة بهيج مركز أسيوط حوض فريحة رقم 14 والذي يخدم 30 فدان زراعة.

محافظ أسيوط يتفقد منظومة التليمتري لقياس مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف

 

و استكمل المحافظ جولاته بتفقد هندسة ري شرق أسيوط بقيادة المهندسة نسرين حسن يوسف مفتش ري شرق أسيوط حيث تفقد أقسام شئون العاملين والشئون القانونية وقسم التراخيص والمخالفات فضلًا عن تفقده منظومة التليمتري والتي تستخدم في قياس مناسيب ونوعية المياة بشبكات الترع والمصارف وتسهم في تحسين عملية إدارة ومراقبة مناسيب المياة بالترع والمصارف لتمكن مسئولي إدارة وتوزيع المياة من مراقبة حالة الشبكة بشكل لحظي وإتخاذ اللازم حال حدوث أي طارئ. 

 

كما التقى بعض المواطنين المترددين على الهندسة واطلع على شكواهم من ردم ترعة بنجع الجزيرة بمركز البداري واستمع إلى المسئول بقسم المخالفات وتم رد الشيء لأصله وفتح ترعة نجع الجزيرة بمركز البداري وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

محافظ أسيوط يكلف بالاستفادة من الخردة ومخلفات الحملات الميكانيكية بمديرية الرى

محافظ أسيوط يوجه بإنشاء وحدة الحفظ الإلكتروني للأرشيف بمديرية الرى

 

وفى ختام الجولة، تفقد المحافظ الإدارة العامة لتوزيع المياة للوجه القبلي بقيادة المهندس مصطفى زغلول حيث تفقد الموارد البشرية والمكتب الفني لقياس التصرفات المائية على الطبيعة لكل الترع والمصارف ومكتب المخازن ومركز المعلومات فضلًا عن قسم المحفوظات والأرشيف، وطالب قيادات الإدارة بضرورة التوسع في خطة التحول الرقمي وإنشاء وحدة الحفظ والتوثيق الإلكتروني للحفاظ على العقود والمستندات الهامة والخرائط حفاظًا عليها من التلف والضياع وتسهيلًا للوصول إليها وقت الضرورة لافتًا إلى خطة المحافظة التي يجرى تنفيذها في التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية تسهيلًا للمواطنين في الحصول على الخدمات وتوفيرًا للوقت والجهد.

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