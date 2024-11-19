الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة أسيوط تناقش معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

 ناقش اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط آخر المستجدات بشأن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز والقرى والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشغيل المشروعات وتقديم الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة استكمالًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس أحمد حسن مسئول متابعة مشروعات وحدة حياة كريمة بمجلس الوزراء، واللواء مجدي أحمد مدير المكتب الإقليمي بدار الهندسة، والمهندس محمود شاهين دار الهندسة، وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ورؤساء الشركات والمرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء ومسئولي عدد من المديريات وممثلي شركات المرافق ( مياة الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الاتصالات – الغاز الطبيعي) ومسئولي جهاز التعمير، وشركة مياة الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة.

 

 تناول اللقاء، نسب تنفيذ كل مشروع من المشروعات المختلفة ومناقشة بعض المعوقات التي تحول دون افتتاحه وتشغيله لتذليلها وتلافي الملاحظات ووضع حلول فورية وعاجلة لتشغيله فورًا فضلًا عن موقف كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها لدخولها الخدمة فورًا بعد تلافي الملاحظات وفرشها لتحقيق أقصى استفادة منها في تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة، كما تم استعراض مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية والتي شملت تسليم عددًا من المجمعات الخدمية والزراعية والوحدات الصحية وتم تشغيلها تجريبيًا.

تحقيق تنمية مستدامة على أرض محافظة أسيوط 

 وأكد محافظ أسيوط على تسخير كافة الإمكانات المتاحة بالمحافظة وتقديم سبل الدعم الممكنة لتدخل هذه المشروعات الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن لتعود بالنفع على المواطنين مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل يدًا بيد كفريق واحد لتلافي الملاحظات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية تسليم المشروعات ونهو الأعمال بعيدًا عن البيروقراطية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وإحداث نقلة نوعية في حياتهم وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة مشيرًا إلى تشغيل المشروعات التي تم الإنتهاء منها وخاصة مجمعات الخدمات فورًا عقب فرشهم لتعظيم الإستفادة منها.

 

مراعاة معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ المشروعات 

 ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المتبقية ورفع نسب التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد على أن يتم مراعاة معايير الجودة والكفاءة لافتًا على أهمية العمل الجاد والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية ذات الصلة وقيام كل منها بدورها على الوجه الأكمل والأمثل لضمان إنتهاء المشروعات بجودة عالية مشيرًا إلى متابعته لكافة المشروعات الجاري تنفيذها عن طريق جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية مع مسئولي القطاعات لتذليل أي عقبات لسرعة الإنتهاء منها وتسليمها لدخولها الخدمة لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى والارتقاء بمستوى الخدمات منوهًا عن ضرورة التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية وفقًا لما هو مقرر لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالي المحافظة.

محافظ أسيوط يتابع تجهيزات مجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة (صور)

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق بحياة كريمة

 يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية المستدامة الشركة القابضة الصرف الصحي الغاز الطبيعي اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري تطوير الريف المصري تطوير قرى الريف المصري حياة كريمة رؤية مصر 2030 شركة مياه الشرب قري الريف المصري مجلس الوزراء محافظ أسيوط مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركز صدفا مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

قطع المياه عن مدينة منفلوط بأسيوط بسبب تسريب بشارع العشرين

جامعة أسيوط تنظم ملتقى لتنمية سيكولوجية تعامل الموظفين مع الطلاب

انطلاق لقاء رياضي للياقة البدنية في جامعة أسيوط

"أسيوط" تحصد المركز الأول في مشروع "هوية فى كل جامعة مصرية"

إحلال وصيانة مدرسة الشهيد محمود الإبتدائية ببني إدريس بأسيوط

تدريب 75 فنيا على الأشعة المقطعية بمستشفيات أسيوط

محافظة أسيوط تشهد فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي بمكتبة مصر العامة

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في زراعة يدين لشاب بعد بترهما خلال حادث

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

علاء مبارك يوجه رسالة عنيفة لمسئولي الآثار بعد تكسير أحجار الهرم

حسن البارودي، دخل الفن بالصدفة وشارك في 3 أفلام عالمية ونهاية حزينة لمسيرته الفنية

موعد ومكان جنازة اللاعب محمد شوقي بمسقط رأسه في الغربية

ارتفاع الذرة وانخفاض عباد الشمس، ننشر أسعار الزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

يتعلق بروسيا وحلفائها، تفاصيل توقيع بوتين على مرسوم يوسع إمكانية اللجوء إلى السلاح النووى

بمشاركة السيسي، اليوم ختام قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

هل يسعى إيلون ماسك لرئاسة أمريكا بعد ‏ترامب؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (5 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية