محافظة أسيوط تناقش معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

ناقش اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط آخر المستجدات بشأن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز والقرى والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشغيل المشروعات وتقديم الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة استكمالًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس أحمد حسن مسئول متابعة مشروعات وحدة حياة كريمة بمجلس الوزراء، واللواء مجدي أحمد مدير المكتب الإقليمي بدار الهندسة، والمهندس محمود شاهين دار الهندسة، وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ورؤساء الشركات والمرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء ومسئولي عدد من المديريات وممثلي شركات المرافق ( مياة الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الاتصالات – الغاز الطبيعي) ومسئولي جهاز التعمير، وشركة مياة الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة.

تناول اللقاء، نسب تنفيذ كل مشروع من المشروعات المختلفة ومناقشة بعض المعوقات التي تحول دون افتتاحه وتشغيله لتذليلها وتلافي الملاحظات ووضع حلول فورية وعاجلة لتشغيله فورًا فضلًا عن موقف كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها لدخولها الخدمة فورًا بعد تلافي الملاحظات وفرشها لتحقيق أقصى استفادة منها في تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة، كما تم استعراض مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية والتي شملت تسليم عددًا من المجمعات الخدمية والزراعية والوحدات الصحية وتم تشغيلها تجريبيًا.

تحقيق تنمية مستدامة على أرض محافظة أسيوط

وأكد محافظ أسيوط على تسخير كافة الإمكانات المتاحة بالمحافظة وتقديم سبل الدعم الممكنة لتدخل هذه المشروعات الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن لتعود بالنفع على المواطنين مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل يدًا بيد كفريق واحد لتلافي الملاحظات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية تسليم المشروعات ونهو الأعمال بعيدًا عن البيروقراطية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وإحداث نقلة نوعية في حياتهم وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة مشيرًا إلى تشغيل المشروعات التي تم الإنتهاء منها وخاصة مجمعات الخدمات فورًا عقب فرشهم لتعظيم الإستفادة منها.

مراعاة معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ المشروعات

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المتبقية ورفع نسب التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد على أن يتم مراعاة معايير الجودة والكفاءة لافتًا على أهمية العمل الجاد والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية ذات الصلة وقيام كل منها بدورها على الوجه الأكمل والأمثل لضمان إنتهاء المشروعات بجودة عالية مشيرًا إلى متابعته لكافة المشروعات الجاري تنفيذها عن طريق جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية مع مسئولي القطاعات لتذليل أي عقبات لسرعة الإنتهاء منها وتسليمها لدخولها الخدمة لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى والارتقاء بمستوى الخدمات منوهًا عن ضرورة التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية وفقًا لما هو مقرر لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالي المحافظة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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