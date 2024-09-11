8 ساعات شاقة لـ 12 جراحا، أسيوط الجامعي ينجح في فصل طفلتين ملتصقتين بالبطن والكبد (صور)

نجح فريق طبي مكون من 12 طبيبًا وجراحًا بمستشفى الأطفال الجامعي التابع لجامعة أسيوط في إجراء عملية فصل توأم ملتصق، وذلك استكمالا للإنجازات الطبية التي تحققها مستشفيات الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد أمير فتحي مدير المستشفى والدكتور إبراهيم علي إبراهيم أستاذ جراحة الأطفال ورئيس القسم.

مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط يستقبل توأمًا ملتصقًا

كان مستشفى الأطفال قد استقبل توأمًا ملتصقًا، ليتم تقييم الحالة عقب الولادة مباشرة وتشخيصها بواسطة الفريق الجراحي، الذي تشكل من الأستاذ الدكتور طارق صبرة والأستاذ الدكتور محمد جميل، وتم اتخاذ قرار تأجيل التدخل الجراحي حتى يتم الطفلتين 6 أشهر مع استمرار المتابعة الدورية لهم حتى سن 6 سنوات.

الفريق الطبي الذي نجح في فصل التوأم عن بعضهما

وقام الفريق الطبي حين استكمل الطفلين 6 أشهر بتشكيل فريق طبي مكون من 12 طبيب من نخبة أطباء جامعة أسيوط المتميزين من التخصصات المختلفة بينهم 5 جراحين، للأطفال وآخرين في التخدير والأشعة والعناية المركزة أطفال، وهم: الدكتور إبراهيم علي إبراهيم رئيس قسم جراحة الأطفال، والدكتور طارق عبد العظيم صبره أستاذ مساعد جراحة الأطفال، والدكتور حسين إبراهيم مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور أحمد ماهر مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور محمد علاء أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور هاني مصطفي أستاذ التخدير، والدكتورة فاطمة نبيل أستاذ التخدير، والدكتور حمدي محمد إبراهيم مدرس الأشعة، والدكتورة عزة الطيب أستاذ طب الأطفال، والدكتور محمد صلاح نائب طب وعناية الأطفال، والدكتورة إسراء عاطف نائب طب الأطفال، والدكتورة جيهان محمد جلال نائب طب الأطفال.

جراحة فصل التوأم تستمر 8 ساعات متواصلة

وتم تقييم الحالة وإجراء التدخل الجراحي، وأثناء العملية تبين إلتصاق في الكبد والحجاب الحاجز والغشاء البلوري وعظمة القص، وكان الإلتصاق الظاهري فى منطقة البطن وأسفل منطقة الصدر، وتم فصل التوأم في عملية جراحية استغرقت ما يقرب من 8 ساعات وتم نقل الطفلتين الي العناية المركزة تحت رعاية الفريق الطبي لحين التأكد من تحسن الحالة.

قام بمتابعة الحالة وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للطفلتين، الأستاذة الدكتورة عزة الطيب أستاذ طب الأطفال، والدكتور محمد صلاح أحمد نائب طب وعناية الأطفال، والدكتورة إسراء عاطف شحاتة نائب الأطفال، والدكتورة جيهان محمد جلال نائب طب الأطفال، وتم خروج الطفلتين من المستشفى بحالة جيدة جدًّا.

حالات التوأم الملتصق

وقد توجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة جدير بالذكر، أن حالات التوأم الملتصق تعد من الحالات النادرة، إذ يبلغ معدلها مولود لكل ٢٠٠ ألف مولود.

في ذات السياق هنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الفريق الطبي؛ لنجاحه في إجراء العملية الجراحية، مشيدًا بما تضمه مستشفيات جامعة أسيوط من أطقم طبية على مستوى عالٍ من الكفاءة فى كافة التخصصات الطبية، والتي تعد نموذجًا لتقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة التشخيصية والعلاجية لملايين المرضى، مؤكدًا تميز الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفى الأطفال الجامعي، والتي تعتبر من المراكز المتخصصة فى إجراء الجراحات الأكثر تعقيدًا، وتحقيق نتائج مشرفة في عمليات فصل التوأم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم علي، رئيس قسم جراحة الأطفال؛ أنه تم استقبال التوأم بعد الولادة مباشرة، وتقييمه بواسطة الفريق الجراحي، والمتمثل في؛ الدكتور طارق صبره أستاذ مساعد جراحة الأطفال، والدكتور محمد جميل أستاذ طب الأطفال، وتم اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي للفصل بعد إتمام الطفلتين (٦) أشهر، مع المتابعة الدورية لهما، وعلى الفور تم إجراء الإشاعات، والتحاليل، والفحوصات اللازمة؛ لتحديد أماكن الالتصاق بدقة قبل البدء في العملية.