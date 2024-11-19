تجديد حبس عاملة نظاقة متهمة بسرقة هواتف لاعبات كرة قدم بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاملة نظافة متهمة بسرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات بمدينة نصر 15 يوما علي ذمة التحقيق.



سرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم أثناء مباراة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى القنوات التلفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضي بالقاهرة.



وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية)، وبحوزتها (الهواتف المحمولة "المستولى عليهم")، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".



و باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الهواتف واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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