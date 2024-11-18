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حوادث

النيابة تطلب التحري حول سرقة هواتف لاعبات كرة قدم بمدينة نصر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

طلبت  نيابة مدينة نصر التحريات حول اتهام عاملة نظافة متهمة بسرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات بمدينة نصر.


سرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم أثناء مباراة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى القنوات التلفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضي بالقاهرة.


سرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم أثناء مباراة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى القنوات التلفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضي بالقاهرة.


وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية)، وبحوزتها (الهواتف المحمولة "المستولى عليهم")، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

و باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الهواتف واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مدينة نصر ة وزارة الداخلية محافظة الجيزة

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