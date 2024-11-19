رئيس مياه سوهاج: مراجعة كفاءة تشغيل وصيانة 255 محطة مياه و123 محطة صرف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على ضرورة استمرار عمل فرق مناوبات مياه الشرب بسوهاج بالتفقد والمرور على أكثر من 378 موقعا ومحطة مياه شرب وصرف صحى بجميع مراكز المحافظة لمراجعة كفاءة تشغيل وصيانة جميع المواقع ومتابعة التشغيل للعدد 255 محطة مياه شرب كبرى وصغرى وعدد 123 محطة صرف صحى والتأكد من استمرار عمل المحطات بكامل طاقتها والقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات.

وشدد على ضرورة التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية ومطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى ومراجعة الكفاءة الفنية للمعدات مع الرصد للملاحظات والتعامل الفورى والسريع فى حالة وجود اى عقبات تعوق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين مضيفا إنه يتم الدفع بعدد 8 فرق مناوبات يوميا تبدأ عملها من الرابعة مساء وحتى الخامسة فجرا وذلك بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية طوال اليوم.

رئيس مياه سوهاج مراجعة كفاءة التشغيل والصيانة لعدد255 محطة مياه شرب و123 محطة صرف



وأوضح المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة انه فى اطار خطة المرور والمتابعة لاعمال التشغيل والصيانة والتشغيل الامثل تم المرور على عدد 13 محطة سطحية كبرى و54 محطة صغرى و188 محطة ارتوازى وشبكات مياة الشرب لعدد 11 فرع كما تم المرور والمتابعة لعدد 13 محطة معالجة و103 محطات رفع رئيسية وفرعية و7 محطات رى وشبكات الصرف الصحى بعدد 9 افرع وذلك بمراجعة اعمال التشغيل والصيانة والالتزام بالتشغيل الامثل ومراجعة خطط التاهيل والصيانة المحابس واعمال التطهير للمروقات والخزانات وخطط غسيل الشبكات والالتزام بإنجاز الإصلاحات بالشبكات ومدى الالتزام بالتشغيل والصيانة القياسية وتنفيذ الاعمال وخطط التطهير وصيانة المحابس وتسجيل البيانات والالتزام بالتشغيل الامثل وذلك خلال شهر أكتوبر 2024

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