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محافظ سوهاج يتفقد حي شرق ويوجه بحملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد حي شرق ويوجه بحملة مكبرة

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بحي شرق سوهاج، لمتابعة الوضع العام ومدى الانضباط في الشوارع، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق.

شملت الجولة تفقد عدد من المواقع الحيوية، منها شارع التحرير، وشارع خلف النادي البحري، وعدد من المحال التجارية ومنافذ بيع الخضر والفاكهة، موجهًا بضرورة متابعة الأسعار وجودة السلع المعروضة، والتأكد من التزام أصحاب المحال بخطوط التنظيم، ومنع التعديات على الشارع، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حرصًا على تحقيق الانضباط وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين، كما تابع المحافظ مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير المقررة.



وفي استجابة فورية لمطلب أحد المواطنين توجه المحافظ لتفقد منطقة سوق ناصر القديم، ومحيط المديرية المالية، ووجه بتنفيذ حملة مكبرة لمدة أسبوع، بالتعاون بين شرطة المرافق وحي شرق، لرفع جميع الإشغالات والعوائق المرورية، وزيادة عدد حاويات القمامة، وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

وأكد "سراج" على استمرار تنفيذ الجولات الميدانية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تطبيق القوانين وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

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اتخاذ الإجراءات القانونية السلع المعروضة تحسين مستوى النظافة حملة مكبرة لرفع الاشغالا

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