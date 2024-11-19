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ثقافة وفنون

DEADPOOL & WOLVERINE يحقق 19.4 مليون مشاهدة على Disney+

Deadpool & Wolverine،
Deadpool & Wolverine، فيتو

DEADPOOL، حقق فيلم DEADPOOL & WOLVERINE، أكثر من 19.4 مليون مشاهدة في أول ستة أيام من عرضه عبر منصة Disney+، ليصبح بذلك الفيلم الأكثر مشاهدة على المنصة منذ BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER.

مشاهدة فيلم Deadpool & Wolverine

وطرح فيلم Deadpool & Wolverine، اليوم للمشاهدة عبر منصة ديزني بلس، وذلك بعد رفعه رسميا من صالات العرض السينمائية.

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إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.
وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".


وقال رايان رينولدز، في تصريحات إعلامية، خلال جولة لتسويق فيلم “Deadpool & Wolverine”: "الفيلم ليس إعلانًا تجاريًا.. لفيلم آخر، أو لمستقبل مارفل.. هو فيلم مستقل بذاته، ولن تكون هناك أي أجزاء مستقبلية له".

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