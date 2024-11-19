DEADPOOL & WOLVERINE يحقق 19.4 مليون مشاهدة على Disney+

DEADPOOL، حقق فيلم DEADPOOL & WOLVERINE، أكثر من 19.4 مليون مشاهدة في أول ستة أيام من عرضه عبر منصة Disney+، ليصبح بذلك الفيلم الأكثر مشاهدة على المنصة منذ BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER.

مشاهدة فيلم Deadpool & Wolverine

وطرح فيلم Deadpool & Wolverine، اليوم للمشاهدة عبر منصة ديزني بلس، وذلك بعد رفعه رسميا من صالات العرض السينمائية.

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".



وقال رايان رينولدز، في تصريحات إعلامية، خلال جولة لتسويق فيلم “Deadpool & Wolverine”: "الفيلم ليس إعلانًا تجاريًا.. لفيلم آخر، أو لمستقبل مارفل.. هو فيلم مستقل بذاته، ولن تكون هناك أي أجزاء مستقبلية له".



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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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