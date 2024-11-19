حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

برأت محكمة بريطانية سيدة من تهمة قتل طفلتها، بعد أن اتهمت "بالضغط على صدر طفلتها الرضيعة حتى الموت"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فأصبحت في قفص الاتهام

وقالت الصحيفة إن لورا لانجلي البالغة من العمر 38 عامًا، اتهمت بقتل ابنتها إديث البالغة من العمر 7 أسابيع بعد أن توقفت عن التنفس في منزلهما في بلاكبول في الشمال الغربي.



ونقلت الطفلة إلى مستشفى في المدينة، لكن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاشها وأعلنوا وفاتها.

لكن تقرير الطب الشرعي أشار إلى وجود 33 كسرًا في منطقة الصدر للطفلة، وهو ما قاد إلى اتهام الأم بالضغط على صدر طفلتها حتى الموت

أساليب الانعاش المستخدمة في المستشفيات

وأوضح خبيران بارزان في علم الأمراض وصحة العظام أن إصابات الطفلة تتوافق مع أساليب الإنعاش المستخدمة في المستشفى.

ودفع رأي الخبيرين المحكمة إلى إعلان براءة السيدة من تهمة القتل.

وقال البروفيسور الخبير في صحة، ديفيد مانغهام، إن موقع بعض الكسور لا يتوافق مع حدوثها في أثناء الإنعاش القلبي الرئوي.

وفي أكتوبر 2023، بدأت المحاكمة، حيث اتُهمت السيدة لانجلي بالتسبب في إصابة إديث في الأيام التي سبقت وفاتها.

ومع ذلك، أثيرت مخاوف كبيرة بشأن الأدلة المقدمة من الخبراء والتي شكلت أساس قضية الادعاء.

وقال خبير الدفاع البروفيسور إدوارد مكارثي، إن إصابات إديث كانت متسقة مع ما حدث في أثناء عملية الإنعاش القلبي الرئوي، كما أثارت قضايا حول كثافة عظام إديث.

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