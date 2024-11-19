نجم الزمالك السابق: حسام حسن صنع توليفة جيدة من الخبرة والشباب بمنتخب مصر

أكد محمد جمال نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام بوتسوانا عادية جدًّا، وحسام حسن دائمًا يلعب من أجل المكسب، رغم أنه لم يحقق أي لقب حتى الآن كمدرب، لكنه قاد أندية لا تنافس على الألقاب كثيرًا، رغم أنه سبق وتولى تدريب الزمالك في مرحلة صعبة، وكان يجب الصبر عليه لعدة سنوات وقتها من أجل صناعة فريق قوي.

باب منتخب مصر مفتوح لكل اللاعبين

وقال محمد جمال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك البعض ينتقد حسام حسن، ومعظم النقد بلا أساس أو سبب واضح، كما أن باب المنتخب المصري أصبح مفتوحًا أمام أي لاعب يتألق مع ناديه في الدوري سوف يتواجد بصفة طبيعية، مثل طاهر محمد طاهر الذي لعب أساسيا أمام كاب فيردي وتألق بشكل كبير، كما أن محمود زلاكة من الممكن أن يشارك أيضا رغم وجود لاعبين مميزين في نفس مركزه مثل تريزيجيه ومرموش".

وأضاف: "حسام عبدالمجيد من المدافعين الجيدين، وجمهور الزمالك تحمله كثيرًا وهو أيضًا تحمل النقد وطور من نفسه بشكل واضح، كانت اخطائه كثيرة في الموسمين الماضيين، لكن مع بداية الموسم الحالي يسير بشكل جيد، وهو يسير على درب أحمد حجازي وقد يتواجد بصفة أساسية مع المنتخب الوطني لسنوات عدة".

وأكمل: "حسام حسن منح الطموح لأي لاعب في الدوري من أجل الانضمام لمنتخب مصر، ولكن أرى أن عمر جابر يستحق التواجد في صفوف الفراعنة خصوصا بعد إصابة محمد هاني، وأيضا المحترف المصري سام مرسي الذي يلعب بشكل مستمر في الدوري الإنجليزي وأحد العناصر الجيدة التي تستحق التواجد مع المنتخب، سيكون دعم جيد لوسط الملعب مع دونجا ومروان عطية".

وزاد: "حسام حسن لديه جراءة كبيرة، ويريد النزول بمعدل الأعمار، ويدفع ببعض اللاعبين الشباب، ويسير على خطى حسن شحاتة، لصناعة جيل جديد لعدة سنوات مقبلة، ويخطط لمونديال 2026، أنا مبهور بطريقة حسام في المنتخب، وأصبح لديه فرصة كبيرة في كسر رقم قياسي بعدد النقاط في تصفيات إفريقيا بالوصول للنقطة 16 حال الفوز اليوم".

توليفة جديدة في منتخب مصر

وتابع: "منتخب مصر، استطاع صناعة توليفة جيدة من الخبرة والشباب، والتشكيل المتوقع من وجهة نظري محمد عواد في حراسة المرمى، وهذا ليس تقليلا من مصطفى شوبير أيضا الذي لا يشارك كثيرا في الأهلي خصوصا مع وجود حارس كبير مثل محمد الشناوي، ولذلك الأفضل عواد، بينما سيعتمد على محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر، والذي يتطور بشكل واضح مؤخرًا، وأحمد عيد في مركز الظهير الأيمن، وبجواره حسام عبدالمجيد ومحمد ربيعة، وفي الوسط حمدي فتحي وناصر ماهر وتريزيجيه، أما الثلاثي الهجومي مرموش ومصطفى فتحي (أو طاهر) ومصطفى محمد".

وأتم: "أتمنى أن يستمر الدفع بـ طاهر محمد طاهر في تشكيل منتخب مصر، لكن أتوقع أن حسام حسن سوف يدفع بـ"مصطفى فتحي" في غياب محمد صلاح".

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