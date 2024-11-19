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محافظات

لقطات جديدة من كورنيش الإسكندرية ونفق 45 بعد تصريف تجمعات الأمطار (فيديو وصور)

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

أعلنت محافظة الإسكندرية، سيولة مرورية في حركة السير داخل نفق ٤٥ الآن  بنطاق حي المنتزة، وكذلك كورنيش الإسكندرية بعد قيام الأجهزة التنفيذية المعنية وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتدخل الفوري وتصريف أي تجمعات لمياه الأمطار.


ونوهت محافظة الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة، في حالة انعقاد بشكل دائم لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، فضلا عن المتابعة الآنية من خلال مركز السيطرة  للتدخل الفوري حال رصد أي تداعيات ناتجة جراء النوة الحالية. 

وفي نفس السياق تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات النوة الحالية، مكلفا  رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، ورصد أية حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

 

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وأوضح الفريق أحمد خالد أن هناك تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها خاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها. هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه وفقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقد تعرضت المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة تتراوح من متوسطة إلى غزيرة. مشيرا سيادته أنه على مدار الساعة قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي حيث تم تصريف كميات كبيرة من مياه الأمطار من مناطق متفرقة بالأحياء منها: شارع 57 متفرع من شارع خالد بن الوليد، وشارع المحمرة سيدي بشر بنطاق حي المنتزة أول، وشارع طوسون، وشارع بورسعيد من مزلقان الأكاديمية بنطاق حي المنتزه ثان، فضلا عن المتابعة اللحظية لسيولة الحركة المرورية بطريق الكورنيش، وجميع الطرق الحيوية بالمحافظة.

وأكد سيادته أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري. مشددا على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي.

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الاسكندرية محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن

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