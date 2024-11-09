السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رويترز: قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة

قطر، فيتو
قطر، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله:" إن قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه لم يعد يؤدي الغرض منه".

قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة

وفي السياق ذاته أفادت وكالة “فرانس برس” بأن مصدر دبلوماسي مسؤول، أكد أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بشأن قطاع غزة.

قطر تنسحب من جهود الوساطه بشأن غزة

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".

txt

فرانس برس: قطر تنسحب من جهود الوساطة بشأن غزة

txt

تأجيل استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قطر حماس غزة

مواد متعلقة

فرانس برس: قطر تنسحب من جهود الوساطة بشأن غزة

تأجيل استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

بعد حكم الدستورية العليا، قانوني يكشف مصير الإيجارات القديمة

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

مدبولي: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة

منوعات

المزيد

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من بينهم نانسي بيلوسي ومارك زوكربيرج.. شخصيات تعهد ترامب بالانتقام منهم فور وصوله إلى البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (1 – 4)

ما هو وقت قراءة سورة ق وما فضلها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads