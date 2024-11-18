أول تعليق من تركيا بشأن نقل مكتب حماس إلى أراضيها

نفى مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، صحة أنباء انتقال مكتب حركة حماس إلى أنقرة.

حقيقة نقل مكتب حماس إلى أنقرة

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله، إن "ما يتردد عن أن مكتب حركة حماس انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة"، مضيفًا أن "أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر".

وكانت قطر قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها أبلغت حركة حماس وإسرائيل بتجميد جهودها في الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، لحين إظهار الجدية والإرادة لاستئناف المحادثات".

وأضافت الدوحة أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إبلاغها حركة حماس بمغادرة البلاد "غير دقيقة".

وتنتقد تركيا بشدة إسرائيل بسبب الحملة العسكرية في قطاع غزة وفي لبنان ولا تعتبر حماس منظمة إرهابية، وتزور قيادات سياسية من حماس تركيا بشكل متكرر.

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله:" إن قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه لم يعد يؤدي الغرض منه".

قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة

وفي السياق ذاته أفادت وكالة “فرانس برس” بأن مصدر دبلوماسي مسؤول، أكد أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بشأن قطاع غزة.

قطر تنسحب من جهود الوساطة بشأن غزة

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".