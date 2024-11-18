الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من تركيا بشأن نقل مكتب حماس إلى أراضيها

تركيا، فيتو
تركيا، فيتو

نفى مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، صحة أنباء انتقال مكتب حركة حماس إلى أنقرة.

 حقيقة نقل مكتب حماس إلى أنقرة 

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله، إن "ما يتردد عن أن مكتب حركة حماس انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة"، مضيفًا أن "أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر".

وكانت قطر قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها أبلغت حركة حماس وإسرائيل بتجميد جهودها في الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، لحين  إظهار الجدية والإرادة لاستئناف المحادثات".

 وأضافت الدوحة أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إبلاغها حركة حماس بمغادرة البلاد "غير دقيقة".

وتنتقد تركيا بشدة إسرائيل بسبب الحملة العسكرية في قطاع غزة وفي لبنان ولا تعتبر حماس منظمة إرهابية، وتزور قيادات سياسية من حماس تركيا بشكل متكرر.

 جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله:" إن قطر أوقفت عمل  مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه لم يعد يؤدي الغرض منه".

 قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة

وفي السياق ذاته أفادت وكالة “فرانس برس” بأن مصدر دبلوماسي مسؤول، أكد أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بشأن قطاع غزة.

قطر تنسحب من جهود الوساطة بشأن غزة

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".

حماس: جاهزون لوقف إطلاق النار وننتظر من ترامب الضغط على إسرائيل

رويترز: قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حماس أنقرة مكتب حركة حماس لبنان

مواد متعلقة

تركيا تهدر الفوز على ويلز في دوري الأمم الأوروبية (صور)

حماس: جاهزون لوقف إطلاق النار وننتظر من ترامب الضغط على إسرائيل

جهاز القاهرة الجديدة يعلن الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط قطر 500

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

أول تعليق من تركيا بشأن نقل مكتب حماس إلى أراضيها

الأقمار الصناعية تظهر كارثة جديدة بإثيوبيا، خبير يكشف تسريبا ضخما في سد السرج

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين في الأسواق

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من أصول عربية.. من هي جوليا النشيوات زوجة مستشار ترامب للأمن القومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

أمين البحوث الإسلامية: الفطرة تستطيع كشف حقيقة وجود الله من خلال 4 مستويات

اللجنة العليا للدعوة بالأزهر تقدم روشتة مستوحاة من قصة نبي الله يوسف للحفاظ على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية